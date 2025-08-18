"Ми чудово спілкувалися": Зеленський прокоментував свою зустріч із Трампом

Президент Володимир Зеленський назвав свою відкриту двосторонню зустріч із лідером США Дональдом Трампом успішною. За його словами, це була найкраща їхня розмова.

Про це глава держави заявив під час розширеної зустрічі з очільником Білого дому за участі європейських лідерів 18 серпня.

"Ми чудово спілкувалися із президентом Трампом. На мою думку, це була найкраща наша розмова", — сказав він.

Він також підкреслив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Окрім надійних гарантій безпеки, Зеленський наполягає, що також важливо обговорити з російською стороною обмін полонених у форматі "всіх на всіх".

Своєю чергою Трамп також назвав зустріч хорошою та запевнив, що організує зустріч із Путіним. Він також заявив, що російський лідер під час саміту на Алясці 15 серпня погодився, що Київ має отримати гарантії безпеки.

Президент США додав, що загалом "оптимістично налаштований" щодо досягнення угоди, яка стримає подальшу агресію проти України та сказав, що те, чи вдасться завершити війну в Україні, стане відомо протягом одного-двох тижнів.

Водночас німецький канцлер Фрідріх Мерц, який також був присутній на розширеній зустрічі у Білому домі, сказав, що до тристоронньої зустрічі варто досягти припинення вогню.

Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон підтримав ідею Мерца, але зауважив, що хотів би, аби зустріч Зеленського, Трампа і Путіна відбулась за участі європейських лідерів.

Після саміту Трампа керівником РФ Володимиром Путіним на Алясці Зеленський 18 серпня прилетів до Вашингтона. Разом із ним туди прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.