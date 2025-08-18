Зеленський зустрівся із Трампом у Білому домі: про що говорили

Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Там його зустрів американський лідер Дональд Трамп. Згодом президенти поспілкувалися із журналістами в Овальному кабінеті.

Під час попереднього візиту, в лютому 2025 року, Зеленського критикували за стиль одягу. Тоді тему одягу порушив журналіст Браян Ґленн. Дональд Трамп звернув увагу, що цього разу український лідер прийшов у костюмі, а журналіст Ґленн назвав одяг українського президента "фантастичним" та вибачився за попередній випадок. Зеленський тим часом підмітив, що Ґленн одягнений у той самий костюм.

Тристороння зустріч "Україна-США-Росія"

Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей. Трамп вважає, якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, то буде можливість провести подібні перемовини з Україною, Росією та США

"Я думаю, що коли ми це зробимо, буде розумна можливість закінчити війну", — сказав Трамп.

Американський президент також відмовився відповідати на питання, чи можуть включати гарантії безпеки для України розміщення американських військ. Він сказав, що, можливо, відповість на це пізніше.

Питання виборів в Україні

Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, однак для цього необхідно забезпечити безпеку громадян і врегулювати юридичні питання в парламенті, адже чинне законодавство забороняє вибори під час воєнного стану. Він підкреслив, що головною умовою є можливість організувати демократичний і законний процес навіть у складних обставинах війни.

Дональд Трамп відреагував жартом, запитавши, чи означає це, що у разі війни вибори взагалі скасовуються, і додав, що тоді у США їх довелося б відкладати на кілька років.

Вступ України в НАТО

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не підтримують вступ України до НАТО, проте готові надати Києву "чіткі гарантії безпеки". Він пояснив, що позиція про неможливість членства України в Альянсі озвучувалася раніше, і наразі це питання офіційно ще не обговорювалося.

Водночас Трамп підкреслив, що США залишаються відданими захисту України та співпраці з НАТО у цьому напрямку. За його словами, країни-члени Альянсу налаштовані підтримати Київ, а американська сторона готова допомогти їм у реалізації цих зобов’язань. Він наголосив, що майбутні домовленості мають забезпечити для України "дуже хороший захист і надійну безпеку".

Закупівля зброї у США для України

Зеленський наголосив, що Україна вже має можливість закуповувати зброю у США та отримує підтримку від Європи й НАТО за окремими програмами. Він зазначив, що фінансування переозброєння української армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Президент підкреслив важливість американських систем Patriot та повідомив про двосторонні домовленості з Дональдом Трампом щодо їх виробництва та постачання.

Наприкінці брифінгу Дональд Трамп повідомив, що після перемовин із Зеленським та європейськими лідерами зателефонує Путіну. Також відомо, що Зеленський та Трамп провели зустріч "сам на сам", а згодом до них приєдналися європейські лідери.

Хто прибув до Білого дому для перемовин

Українська делегація:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

секретар РНБО Рустем Умєров;

посолка України у США Оксана Маркарова;

заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

заступник керівника ОП Павло Паліса.

Лідери європейських країн та інституцій:

генсекретар НАТО Марк Рютте;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Франції Еммануель Макрон;

премʼєр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер.

Американська делегація:

віцепрезидент США Джей ді Венс;

державний секретар США Марко Рубіо;

спецпредставник США з питань України Кіт Келлог;

спецпредставник США з питань Близького сходу Стів Віткофф;

керівниця апарату Білого дому Сьюзан Вайлз.

Зустріч між українськими, американськими та європейськими чиновниками відбувається після зустрічі Трампа з лідером Кремля Володимиром Путіним на Алясці.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

