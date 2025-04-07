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Україна максимально збільшує виробництво безпілотників, Норвегія виділила майже 400 млн євро допомоги. 1140 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дняПОДІЇ

Україна максимально збільшує виробництво безпілотників, Норвегія виділила майже 400 млн євро допомоги. 1140 день війни

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Юлія Рябчун
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Український військовослужбовець
Український військовослужбовець з 14-го полку безпілотних авіаційних систем готує безпілотний літальний апарат перед запуском в напрямку російської території, 2025 рік. REUTERS/Valentyn Ogirenko

8 квітня — 1140-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Україна максимально збільшує виробництво безпілотників: від "мавіків" до далекобійних дронів. Також збільшуються можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів, заявив Володимир Зеленський.
  • Норвегія виділяє близько 333 млн євро на чеську ініціативу з купівлі артилерійських боєприпасів для України. Крім того, країна надає понад 83 млн євро на закупівлю снарядів через механізм фінансування Європейського фонду миру.
  • Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН та спецзасідання Постійної ради ОБСЄ через удар РФ по Кривому Рогу.
  • Цього тижня Україна відправить делегацію до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди про копалини.
  • Українці мають змиритися з передачею частини територій Росії та вимагати відставки президента Володимира Зеленського. Про це у коментарі британському виданню The Telegraph сказала американська конгресвумен Вікторія Спартц, яка родом з Чернігівщини.

Трамп висловив невдоволення продовженням бойових дій між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що його "не влаштовує" ситуація з продовженням бойових дій між Росією та Україною, хоча адміністрація Білого дому намагається досягти обмеженого перемир’я, яке охоплює енергетичні об’єкти та судноплавні маршрути у Чорному морі.

Про це Трамп сказав під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті після зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

За словами Трампа, обидві сторони — Росія й Україна — попередньо погодилися на умови перемир’я, однак Москва висуває додаткові умови, що затягує початок переговорів.

"Мене не влаштовує те, що відбувається з бомбардуваннями, бо зараз там просто шалене бомбардування. Це дуже погана ситуація", — наголосив американський президент.

Трамп також зазначив, що Росію виключили з-під дії нових глобальних мит через відсутність активних економічних зв’язків. Його позицію підтримав економічний радник Білого дому Кевін Хассетт, заявивши, що запровадження мит проти Росії було б "недоречним" під час переговорів про припинення війни.

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