Трамп висловив невдоволення продовженням бойових дій між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що його "не влаштовує" ситуація з продовженням бойових дій між Росією та Україною, хоча адміністрація Білого дому намагається досягти обмеженого перемир’я, яке охоплює енергетичні об’єкти та судноплавні маршрути у Чорному морі.

Про це Трамп сказав під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті після зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

За словами Трампа, обидві сторони — Росія й Україна — попередньо погодилися на умови перемир’я, однак Москва висуває додаткові умови, що затягує початок переговорів.

"Мене не влаштовує те, що відбувається з бомбардуваннями, бо зараз там просто шалене бомбардування. Це дуже погана ситуація", — наголосив американський президент.

Трамп також зазначив, що Росію виключили з-під дії нових глобальних мит через відсутність активних економічних зв’язків. Його позицію підтримав економічний радник Білого дому Кевін Хассетт, заявивши, що запровадження мит проти Росії було б "недоречним" під час переговорів про припинення війни.