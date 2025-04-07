8 квітня — 1140-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Україна максимально збільшує виробництво безпілотників: від "мавіків" до далекобійних дронів. Також збільшуються можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів, заявив Володимир Зеленський.
- Норвегія виділяє близько 333 млн євро на чеську ініціативу з купівлі артилерійських боєприпасів для України. Крім того, країна надає понад 83 млн євро на закупівлю снарядів через механізм фінансування Європейського фонду миру.
- Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН та спецзасідання Постійної ради ОБСЄ через удар РФ по Кривому Рогу.
- Цього тижня Україна відправить делегацію до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди про копалини.
- Українці мають змиритися з передачею частини територій Росії та вимагати відставки президента Володимира Зеленського. Про це у коментарі британському виданню The Telegraph сказала американська конгресвумен Вікторія Спартц, яка родом з Чернігівщини.
Трамп висловив невдоволення продовженням бойових дій між Росією та Україною
Президент США Дональд Трамп заявив, що його "не влаштовує" ситуація з продовженням бойових дій між Росією та Україною, хоча адміністрація Білого дому намагається досягти обмеженого перемир’я, яке охоплює енергетичні об’єкти та судноплавні маршрути у Чорному морі.
Про це Трамп сказав під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті після зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
За словами Трампа, обидві сторони — Росія й Україна — попередньо погодилися на умови перемир’я, однак Москва висуває додаткові умови, що затягує початок переговорів.
"Мене не влаштовує те, що відбувається з бомбардуваннями, бо зараз там просто шалене бомбардування. Це дуже погана ситуація", — наголосив американський президент.
Трамп також зазначив, що Росію виключили з-під дії нових глобальних мит через відсутність активних економічних зв’язків. Його позицію підтримав економічний радник Білого дому Кевін Хассетт, заявивши, що запровадження мит проти Росії було б "недоречним" під час переговорів про припинення війни.