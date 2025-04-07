Цього тижня Україна відправить делегацію до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, яка надасть США доступ до мінеральних ресурсів України.

Про це повідомила Associated Press міністр економіки Юлія Свириденко..

До складу української делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Свириденко сказала, що нова пропозиція США все ще містить плани щодо фонду або спільного інвестування двох країн.

Довготривалі переговори, котрі вже призвели до напруження відносин між Києвом і Вашингтоном, відбулися після спроби завершити рамкову угоду на початку цього року.

Мінеральні багатства України включають стратегічно важливі ресурси, такі як титан, літій та уран, усі вони мають вирішальне значення для таких галузей промисловості США, як авіакосмічна та атомна енергетика. Однак новий проєкт угоди виходить за початкові рамки.

"Те, що ми зараз маємо, — це документ, який відображає позицію юридичної команди Мінфіну США. Це не остаточний варіант, це не спільна позиція", — сказала Свириденко про деталі проекту, зазначивши, що на даному етапі він представляє лише позицію однієї сторони.

Україна планує зібрати технічну групу, щоб визначити свої червоні лінії та основні принципи перед переговорами зі США у Вашингтоні наступного тижня. Останній проект також містить більш детальну інформацію про запропоновану структуру фонду, хоча залишається незрозумілим, який контроль Україна збереже за собою.