Україна максимально збільшує виробництво безпілотників: від "мавіків" до далекобійних дронів. Також збільшуються можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Президент провів Ставку під час якої заслухав доповідь щодо виробництва дронів в Україні. За його словами виробництво максимально збільшується.

"Причому по всій лінійці дронів: від "мавіків" до далекобійних дронів, а також збільшуємо наші українські, можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів", — сказав він.

За словами Зеленського, Україні необхідне постійне, стабільне зростання виробництва і постачання воїнам усіх необхідних частин безпілотного компонента.

"Для цього на поточний рік є хороші перспективи. Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів, і завдання – досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих", — сказав він.

Президент доручив укласти контракти на виробництво дронів "по максимуму".

"Позитивна динаміка є також щодо "дипстрайків" (йдеться про далекобійні дрони, — ред.): конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони", — сказав Зеленський

Раніше радник президента Олександр Камишін заявив, що зараз Україна здатна виготовляти 5 мільйонів FPV-дронів на рік.

У 2025 році Міноборони планує втричі збільшити обсяг закупівель безпілотників, законтрактувавши 4,5 мільйона FPV-дронів.

Виробництво зброї в Україні

31 січня очільник уряду Денис Шмигаль розповідав, що спроможності оборонно-промислового комплексу України зросли в шість разів. Зокрема у сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Загалом оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї та техніки допущено до експлуатації, половина з яких — українського виробництва.

21 лютого Шмигаль казав, що за 2023 та 2024 роки власне виробництво Україною артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів — у 5 разів, протитанкової зброї — у 2 рази, а боєприпасів — у 2,5 раза. Щодо безпілотників, то за його словами, у січні цього року їхнє виробництво збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року.