Бельгія виділяє мільярд євро на допомогу Україні

У 2025 році уряд Бельгії виділяє мільярд євро на допомогу Україні і планує щороку виділяти мільярд на оборону.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер на спільній пресконференції з президентом Зеленським у Києві.

"Ми оголошуємо про пакет на один мільярд євро у 2025 році, і кожного року ми будемо виділяти по одному мільярду на оборонні питання. І міністри, безумовно, обговорять ці деталі протягом найближчого майбутнього", — сказав він.

За словами де Вевера, у складі бельгійської делегації приїхали й представники військово-промислового комплексу.

"Ми дуже вражені тим, що Україна домоглася у своєму ВПК. Ми чудово розуміємо, що вже були підписані чотири контракти, що є зацікавленість з нашого боку розпочинати виробництво тут. І це взаємовигідна ситуація", — сказав прем'єр.

За його словами, потрібно допомогти Україні розбудувати більше спроможностей для самозахисту, а також для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій з боку Росії.

"Ми маємо співпрацювати, щоб приватний сектор побачив цікаві можливості для інвестицій, для розбудови більших спроможностей для нашого військово-промислового комплексу. Тож один мільярд євро у вигляді пакета допомоги і також співпраця по лінії ВПК, які готові інвестувати в вашу країну", — сказав де Вевер.

8 квітня до Києва прибули прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, голова МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен.