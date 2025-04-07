Після балістичного удару Росії по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули дев'ятеро дітей, Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ. Обидва засідання відбудуться у вівторок, 8 квітня.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у понеділок. 7 квітня.

“Внаслідок балістичного удару Росії по Кривому Рогу минулого тижня загинуло дев'ятеро дітей — найбільша кількість українських дітей, загиблих в результаті однієї атаки з 2022 року. Росія завдала удару по дитячих майданчиках у звичайному житловому районі. З касетною боєголовкою, щоб максимізувати втрати. Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, щоб привернути увагу до російських злочинів”, — наголосив міністр.

Сибіга додав, що обидва засідання відбудуться завтра і сприятимуть просуванню мирних зусиль та притягненню винних до відповідальності.

За словами глави МЗС, рішуча міжнародна реакція на російські звірства має вирішальне значення.

“Такий терор ніколи не повинен стати нормою. Ми закликаємо як до рішучого засудження, так і до рішучих дій”, — наголосив Сибіга.

Він заявив, що Росія повинна припинити терор проти українських дітей і цивільних, відповісти на пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна прийняла, і закінчити війну.

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня

У Кривому Розі 4 квітня близько 18:50 пролунав вибух. Війська РФ атакували центр житлового мікрорайону касетним "Іскандером". Загинули 19 людей, серед них дев’ятеро — діти. Понад 70 містян дістали поранення.

Внаслідок атаки у місті пошкоджені майже два десятки багатоквартирних будинків, шість навчальних закладів, ресторан, понад 30 транспортних засобів.