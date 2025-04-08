Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України взяли у полон двох китайських громадян, які воювали на стороні Росії.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Президент заявив, що китайців взяли у полон на Донеччині.

"Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил. Я доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати", — наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, китайці воюють на стороні Росії в Україні. Полонені зараз знаходяться під наглядом Служби безпеки України.

"Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир", — наголосив Зеленський.

На пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером Зеленський заявив, що китайські військові воюють в Україні, на відміну від північнокорейських, які діяли у Курській області. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

"Я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорити з партнерами. Думаю, це терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо одночасно воювати з багатьма країнами, які всі щось хочуть на нашій землі. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації американці будуть більше говорити з українцями, а потім із росіянами. Ну і дуже сподіваємось, що китайська сторона також відреагує", — повідомив президент.

Зеленський також додав, що 10 квітня відбудеться ще одна зустріч "коаліції охочих". Під час неї він очікує обговорення питань посилення обороноздатності України, особливо протиповітряної оборони, а також продовження обговорення військового контингенту європейських країн-партнерів для України.

МЗС України викликає тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні через взятих у полон Силами оборони китайських військових на Донеччині. МЗС України вимагатиме від Китаю пояснень щодо участі китайських військових на стороні РФ у війні.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України та РФ до мирного врегулювання конфлікту.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни в Україні. КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від “менталітету холодної війни”, припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій". Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів.

25 лютого 2023 року CNN із посиланням на джерела, пов’язані з американською розвідкою повідомив, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У березні 2023 року Сі Цзіньпін здійснив офіційний візит в Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

5 квітня 2023 року представниця Держдепу Андреа Калан у коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак, що Китай надсилає зброю Росії.

У січня 2024 року очільник уряду Китаю Лі Цян відмовився зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, Швейцарія.

Китай не підтримав "формулу миру" України для завершення війни проти Росії.