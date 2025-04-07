Норвегія виділила близько 416 млн євро на артилерійські снаряди для України

Норвегія виділяє 4 млрд норвезьких крон (близько 333 млн євро) на чеську ініціативу з купівлі артилерійських боєприпасів для України. Крім того, Норвегія надає 1 мільярд норвезьких крон (понад 83 млн євро) на закупівлю снарядів через механізм фінансування Європейського фонду миру (EPF).

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що артилерійсбкі боєприпаси — одна з ключових потреб для української армії.

"Тому важливо, щоб Норвегія сприяла поповненню українських запасів боєприпасів. Це велика потреба, яку українці чітко доносять до нас, і над якою разом працюють європейські країни", — сказав він.

Норвегія надає 4 млрд крон – на чеську ініціативу з купівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу. Норвегія виділяла кошти на чеську ініціативу і у 2024 році.

Ще 1 млрд крон надають для EPF, через який ЄС також фінансує військову допомогу для України – внесок також буде використаний на закупівлю артилерійських боєприпасів.

"Європа має брати на себе більшу відповідальність за підтримку України у її боротьбі за свободу. Наші внески у Європейський фонд миру і наша спільна підтримка чеської ініціативи підкреслюють, що Європа підтримує Україну", – зазначив Стьоре.

Раніше Норвегія підтримала придбання боєприпасів для України у норвезьких виробників у співпраці з іншими країнами Північної Європи, а також передавала снаряди зі своїх складів та поділилася технологіями, щоб снаряди можна було виробляти в Україні за ліцензією.

У лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України в третіх країнах дала змогу поставити щонайменше 1,6 мільйона одиниць боєприпасів.

У березні прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у межах чеської ініціативи з постачання артбоєприпасів у 2025 році в Україну можуть доправити щонайменше 1,5 млн боєприпасів.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передачу їх Україні.

21 березня очільник польського МЗС Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова сказала, що до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 із яких уже виділили гроші. Мета проєкту зараз — доставити до кінця 2024 року 500 тисяч снарядів в Україну.

У жовтні 2024 року український посол Василь Зварич розповів, що Україна отримала понад третину з 500 тисяч боєприпасів, які до 2024 року мали бути передані в межах чеської ініціативи.