Сили оборони у районі Курської області вразили три ЗРК "Бук" армії РФ

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ у районі Курської області виявили та уразили три зенітно-ракетних комплекси "Бук" російського війська. Про це повідомили у СБС ЗСУ.

"У районі Курщини оператори 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78 ОДШП впродовж 12 годин виявили та уразили три ЗРК "Бук" противника", — йдеться у повідомленні.

У СБС розповіли, що зокрема, пілоти завдали точних ударів FPV-дронами по пускозаряджальній установці (ПЗУ) "Бук-М2", яку армія РФ замаскувала у лісосмузі. Це призвело до детонації ракет та її знищення.

Також оператори батальйону вразили дві пускові установки ЗРК "Бук-М3", пошкодивши їхні радари. Як пояснили у СБС, радар є ключовим елементом ЗРК, що призначений для "підсвічування" повітряних цілей та наведення ракет. Його знищення підриває бойові спроможності комплексу.