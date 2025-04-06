7 квітня — 1139-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Спецпредставник Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами Кирило Дмитрієв заявив, що нові контакти РФ та США можливі цього тижня.
- Володимир Зеленський доручив міністрам оборони Рустему Умєрову та закордонних справ Андрію Сибізі активізувати контакти з партнерами щодо постачання та виробництва систем ППО та ракет до них.
- Речник ДПСУ заперечив заяву Міноборони Росії щодо взяття під контроль Басівки на Сумщині. За його словами, малі штурмові групи РФ заходять у село, але знищуються підрозділами Сил оборони
Сили оборони у районі Курської області вразили три ЗРК "Бук" армії РФ
Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ у районі Курської області виявили та уразили три зенітно-ракетних комплекси "Бук" російського війська. Про це повідомили у СБС ЗСУ.
"У районі Курщини оператори 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78 ОДШП впродовж 12 годин виявили та уразили три ЗРК "Бук" противника", — йдеться у повідомленні.
У СБС розповіли, що зокрема, пілоти завдали точних ударів FPV-дронами по пускозаряджальній установці (ПЗУ) "Бук-М2", яку армія РФ замаскувала у лісосмузі. Це призвело до детонації ракет та її знищення.
Також оператори батальйону вразили дві пускові установки ЗРК "Бук-М3", пошкодивши їхні радари. Як пояснили у СБС, радар є ключовим елементом ЗРК, що призначений для "підсвічування" повітряних цілей та наведення ракет. Його знищення підриває бойові спроможності комплексу.
У Херсоні через обстріл РФ травмовані вагітна жінка та дитина
У Херсоні російський снаряд поцілив у приватний будинок. З-під завалів дістали вагітну жінку та її сина.
Про це у Facebook повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
31-річна місцева жителька перебуває на шостому місяці вагітності. Під час обстрілу міста військами РФ вона прикрила власним тілом свого майже дворічного сина, йдеться у дописі
Наразі обох доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. У дитини діагностували вибухову травму та контузію, у матері — вибухову та травму голови, поінформував очільник ОВА.
Трамп заявив, що США розмовляють із РФ щодо закінчення війни проти України
Президент США Дональд Трамп завив, що Вашингтон продовжує розмовляти з Кремлем, аби закінчити війну РФ проти України.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One 6 квітня.
Американський лідер вкотре повторив свій заклик до припинення вогню та зазначив, що йому "не подобаються бомбардування".
"Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися", — сказав Трамп.
Харківська область: на Дергачівщині російська авіабомба вбила цивільного
Токарівка Друга Дергачівської громади опинилася під ударом керованої авіабомби російської армії. Є загиблий та постраждалі.
Про це вранці 7 квітня повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес", — написав посадовець.
В Україні запрацювала цифрова бібліотека комплектуючих для виробників зброї
В Україні запустили цифрову бібліотеку комплектуючих для українських компаній оборонно-промислового комплексу.
Про це у Facebook повідомила заступниця міністра стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.
За її словами, це безпечна цифрова платформа, де виробники зброї та комплектуючих, зокрема, дронів, наземних роботизованих комплексів, РЕБ/РЕР, — можуть легко знаходити одне одного, налагоджувати партнерство та розширювати локальне виробництво.
Окрім цього, це має розширити виробництво зброї та створити нові спеціалізовані підприємства для підтримки оборонно-промислового комплексу.
Посадовиця каже, що адміністрування та модерування бібліотеки здійснюватиметься Міністерством стратегічних галузей промисловості України, а відповідні фінансові операції відбуватимуться за межами платформи. Сам ресурс доступний за посиланням.
Армія РФ атакувала два прифронтові райони Дніпропетровщини: поранено трьох людей
Протягом 6 квітня російські війська атакували два прифронтові райони Дніпропетровщини: Нікопольський та Синельниківський. Унаслідок обстрілів поранено трьох людей.
Про це у Telegram повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Нікопольщина
Армія РФ атакувала ударними дронами й артилерією Нікополь та Покровську громаду. Пошкоджені кафе, чотири приватні будинки. Зачепило два газогони і лінію електропередач. Люди вціліли.
Від вечора 6 квітня армія РФ кілька разів атакувала Нікопольщину – райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Обстріляла з артилерії та застосувала дрони-камікадзе. Загиблих і поранених немає, додав посадовець.
Синельниківщина
Пообіді війська РФ завдали авіаудар керованою авіабомбою по Новопавлівській громаді. За попередньою інформацією, поранення дістали троє людей. Наслідки з’ясовують, додав посадовець.
На ранок Сергій Лисак уточнив, що троє поранених — 62-річний чоловік, жінки 23 та 57 років, вони ушпиталені в стані середньої тяжкості. Пошкоджені сім магазинів, адмінбудівля, будівлі, що не експлуатувалися, гараж.
Київ та низка областей — відбій повітряної тривоги
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
За добу на фронті відбулось 165 боєзіткнень, армія РФ втратила 1350 солдатів — Генштаб ЗСУ
На фронті протягом минулої доби відбулось 165 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1350 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 925020 солдатів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 квітня.
"Вчора противник завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 23 ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2112 дронів-камікадзе", — розповіли там.
Також вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.
Яка ситуація на фронті
На Харківському напрямку минулої доби відбулося 2 боєзіткнення у районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.
На Лиманському напрямку російське військо атакувало 22 рази. Намагалось просунутися уперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба.
На Сіверському напрямку минулої доби відбулося 2 боєзіткнення поблизу Білогорівки. Усі спроби окупантів просунутися вперед були відбиті ЗСУ.
На Краматорському напрямку армія РФ активних наступальних дій не проводила.
На Торецькому напрямку армія РФ атакувала 18 разів у районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 53 атаки російського війська неподалік населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Срібне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 9 штурмів окупантів поблизу Розливу, Костянтинополя, Веселого та Бурлацького.
На Гуляйпільському напрямку противник 3 рази атакував позиції ЗСУ у районах Привільного та Вільного Поля.
На Оріхівському напрямку у районах Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського, окупанти 4 рази марно атакували позиції ЗСУ.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.
На Курському напрямку минулої доби ЗСУ відбили 35 атак противника. Армія РФ здійснила 212 артилерійських обстріли, з них 13 — із реактивних систем залпового вогню. Також було завдано 16 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 27 керованих авіабомб.
Загалом, минулої доби втрати армії РФ склали 1350 осіб. Також ЗСУ знешкодили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 70 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.
Київ та низка областей — повітряна тривога
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, для областей, де оголошено повітряну тривогу, є загроза застосування балістичного озброєння.
Упродовж доби армія РФ завдала 274 удари по 11 населених пунктах Запорізької області
Упродовж минулої доби, 6 квітня, російські військові обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це 7 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 274 удари:
- тричі з авіації атакувала Оріхів, Новоандріївку та Новопавлівку;
- 140 безпілотниками різної модифікації обстріляла Біленьке, Степове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
- п'ять разів застосувала РСЗВ по Щербаках, Малій Токмачці та Новодарівці;
- 126 артударів завдала по території Степового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло щонайменше чотири повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок", — йдеться в повідомленні.
Перемовини щодо угоди про копалини
Цього тижня Україна відправить делегацію до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, розповіла Associated Press міністерка економіки Юлія Свириденко. До складу української делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.
Свириденко сказала, що нова пропозиція США все ще містить плани щодо фонду або спільного інвестування двох країн. Довготривалі переговори, котрі вже призвели до напруження відносин між Києвом і Вашингтоном, відбулися після спроби завершити рамкову угоду на початку цього року.
Чому вона важлива: угода між США та Україною щодо корисних копалин важлива для економічного розвитку України, зміцнення енергетичної безпеки, залучення інвестицій та посилення стратегічного партнерства між країнами. Вона також може сприяти стабільності України в умовах війни.
Німеччина проведе навчання на випадок нападу Росії на країни НАТО
У вересні 2025 року в Гамбурзі (Німеччина) відбудуться масштабні військові навчання Бундесверу під кодовою назвою "Red Storm Bravo". Мета — підготовка до можливого нападу Росії на держави-члени НАТО. Про це повідомляє телеканал NTV.
Навчання стартують 25 вересня і триватимуть три дні. За інформацією медіа, тренування проходитимуть як удень, так і вночі. Основна мета — відпрацювання швидкого перекидання союзницьких сил до східних кордонів Європи.
Сценарій навчань також включає переміщення військових частин через місто, надання невідкладної медичної допомоги та евакуацію поранених.