Президент України Володимир Зеленський не знав, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан після візиту в Київ поїде до Москви. Тим часом лідер КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном запропонував не розширювати поле бою та не ескалувати бойові дії в Україні.

Зеленський прокоментував поїздку Орбана до РФ на пресконференції з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

"Це його незалежний вибір", — каже політик.

Стосовно того, чи може Угорщина бути посередником у мирному процесі між Україною та Росією, Зеленський відповів, що в цьому разі посередниками можуть бути "тільки серйозні сильні союзи, весь світ може змусити Росію зупинити цю війну". Якщо Путін він зустрічається з тою чи іншою державою, це не означає, що він хоче закінчити війну, сказав глава держави.

"Це не просто про посередництво. Це про можливості. У тебе має бути економіка, яка впливає на Росію або Росія і Путін залежать від цього. Або в тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін. Яка сильніша, ніж російська. Чи багато такі у світі? Небагато", — каже Зеленський.

На його думку, такими є США, Китай та весь ЄС та союз. У них і може бути посередницька місія. Щоб зупинити Путіна, треба об'єднати всі сили, каже глава держави.

Орбан і Сі Цзіньпін

Тим часом у Китаї президент Сі Цзіньпін поговорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про ситуацію в Україні. Про підсумки зустрічі написала китайська державна агенція Сіньхуа.

Лідер КНР підкреслив, що якнайшвидше припинення вогню і політичне врегулювання — в інтересах усіх сторін. Він сказав, що пріоритетами є 3 принципи: нерозширення поля бою, неескалація бойових дій і нероздмухування полум'я жодною стороною.

Сі закликав міжнародну спільноту створити умови і надати підтримку для відновлення прямого діалогу і переговорів між двома сторонами.

Reuters зазначає, що візит Орбана до Китаю відбувся напередодні саміту НАТО, на якому розглянуть надання подальшої підтримки Україні, а також після того, як Єврокомісія минулого тижня підтвердила, що запровадить мита на імпорт електромобілів до ЄС, виготовлених у Китаї.

З 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

"Мирний" тур прем'єра Угорщини Орбана

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі він закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: "Мир має бути укладено".

Реакція ЄС на візит Орбана до Москви

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", — ідеться в заяві ЄС.

Що сказали у МЗС України

Зі свого боку в українському МЗС наголосили, що рішення щодо візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною. Там нагадали, що держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликали усі інші країни неухильно його дотримуватися. Також було акцентовано, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається українська "формула миру".