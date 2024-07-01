НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Угорщина розпочинає піврічне головування в ЄС
ЄСУгорщинаСвітПолітика

Угорщина розпочинає піврічне головування в ЄС

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Угорщина
Угорщина. AP

З 1 липня Угорщина починає піврічне головування в Європейському союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

Про це повідомляє Угорське головування в ЄС.

Напередодні міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що угорське головування буде виконувати роль "чесного брокера", розбудовуючи конструктивну роботу з усіма країнами-членами та Європейськими інституціями, з урахуванням викликів, які наразі постають перед Євросоюзом.

"Європа постає перед спільними викликами війни у нашому сусідстві, глобальної конкуренції, вразливої ситуації з безпеки, незаконної міграції, природних катаклізмів, впливу кліматичних змін та (складної) демографічної ситуації", — зазначив Бока.

Угорське головування в ЄС буде розбудовувати програму діяльності на засадах семи визначених пріоритетів:

  • ухвалення Нової європейської угоди про конкурентоспроможність;
  • посилення європейської оборонної політики;
  • послідовна і заснована на заслугах політика розширення;
  • припинення нелегальної міграції;
  • формування майбутнього політики згуртованості;
  • орієнтована на фермерів сільськогосподарська політика ЄС;
  • розв'язання демографічних проблем.

До кінця 2024 року Угорське головування планує організувати роботу 1500 робочих груп Ради ЄС та провести 37 формальних зустрічей міністерського рівня у Брюсселі та Люксембурзі.

Угорщина запропонує ще 230 подій, що будуть відбуватися переважно в Будапешті. Серед них — 16 неформальних зустрічей Ради ЄС та одну неформальну зустріч Євроради, а також саміт Європейської політичної спільноти.

Раніше угорський уряд офіційно представив програму президентства у Раді ЄС з 1 липня, яка матиме сім пріоритетів. Зокрема, вони зосереджені на конкурентоспроможності, розвитку оборонної промисловості, угодах про партнерство з країнами, що не входять до ЄС, які стримують міграцію, "аграрній політиці, орієнтованій на фермерів", і майбутньому політики згуртованості. Особливою метою є розв'язання демографічних проблем (таких як скорочення населення).

Угорщина також обрала гасло на час свого головування у Раді Європейського Союзу у ІІ півріччі 2024 року. Фраза "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again) перегукується зі словами експрезидента США Дональда Трампа "Зробимо Америку великою знову" (Make America Great Again).

Топ дня
Протести в Парижі
Нічна атака на Дніпро, протести в Парижі, обстріл Києва та вибухи в Росії: головні новини ранку 1 липня
Армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 66 артсистем та 1110 військових — Генштаб
Удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові 30 червня
Ракетний обстріл Києва та удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові. 858 день війни. Онлайн Оновлюється
Атака на Київ 30 червня
Російська атака на Київ: шестеро постраждалих на Оболоні Оновлено
РФ завдала удару по терміналу &quot;Нової пошти&quot; у Харкові: є загиблий, серед поранених — немовля
РФ завдала удару по терміналу "Нової пошти" у Харкові: є загиблий, серед поранених — немовля

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан
Орбан написав статтю з обуренням, що Європа постійно надсилає гроші Україні
Кая Каллас
Керівна партія Естонії погородила кандидатуру нового прем'єра країни замість Каллас
Піротехнічна машина важкого типу ПМ-В
Українська компанія Validus Special Auto за підтримки ЄС виготовила для саперів дві "важкі" піротехнічні машини
Прапор ЄС
ЄС розширив санкції проти Білорусі
На початок