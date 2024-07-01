Угорщина розпочинає піврічне головування в ЄС

З 1 липня Угорщина починає піврічне головування в Європейському союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

Про це повідомляє Угорське головування в ЄС.

Напередодні міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що угорське головування буде виконувати роль "чесного брокера", розбудовуючи конструктивну роботу з усіма країнами-членами та Європейськими інституціями, з урахуванням викликів, які наразі постають перед Євросоюзом.

"Європа постає перед спільними викликами війни у нашому сусідстві, глобальної конкуренції, вразливої ситуації з безпеки, незаконної міграції, природних катаклізмів, впливу кліматичних змін та (складної) демографічної ситуації", — зазначив Бока.

Угорське головування в ЄС буде розбудовувати програму діяльності на засадах семи визначених пріоритетів:

ухвалення Нової європейської угоди про конкурентоспроможність;

посилення європейської оборонної політики;

послідовна і заснована на заслугах політика розширення;

припинення нелегальної міграції;

формування майбутнього політики згуртованості;

орієнтована на фермерів сільськогосподарська політика ЄС;

розв'язання демографічних проблем.

До кінця 2024 року Угорське головування планує організувати роботу 1500 робочих груп Ради ЄС та провести 37 формальних зустрічей міністерського рівня у Брюсселі та Люксембурзі.

Угорщина запропонує ще 230 подій, що будуть відбуватися переважно в Будапешті. Серед них — 16 неформальних зустрічей Ради ЄС та одну неформальну зустріч Євроради, а також саміт Європейської політичної спільноти.

Раніше угорський уряд офіційно представив програму президентства у Раді ЄС з 1 липня, яка матиме сім пріоритетів. Зокрема, вони зосереджені на конкурентоспроможності, розвитку оборонної промисловості, угодах про партнерство з країнами, що не входять до ЄС, які стримують міграцію, "аграрній політиці, орієнтованій на фермерів", і майбутньому політики згуртованості. Особливою метою є розв'язання демографічних проблем (таких як скорочення населення).

Угорщина також обрала гасло на час свого головування у Раді Європейського Союзу у ІІ півріччі 2024 року. Фраза "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again) перегукується зі словами експрезидента США Дональда Трампа "Зробимо Америку великою знову" (Make America Great Again).