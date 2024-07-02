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"Принципові питання" у відносинах між країнами й припинення вогню. Заяви Зеленського й Орбана за підсумками зустрічі
ЗеленськийУКРАЇНАУгорщинаВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаСвіт

"Принципові питання" у відносинах між країнами й припинення вогню. Заяви Зеленського й Орбана за підсумками зустрічі

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Орбан і Зеленський
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент України Володимир Зеленський потискають один одному руки під час зустрічі в Києві, Україна, 2 липня 2024 року. REUTERS/Валентин Огіренко

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном вони обговорили "найбільш принципові" питання відносин між двома державами.

Про це глава України сказав на спільній пресконференції з Віктором Орбаном у Києві 2 липня.

"Торгівля, транскордонна співпраця, інфраструктура, енергетичні питання. Говорили сьогодні про гуманітарну сферу й про все, що стосується життя наших людей і в Україні й в Угорщині", — сказав Зеленський.

Крім цього, за словами президента, було обговорено відкриття української школи в Угорщині.

"Першої такої школи. І пан прем'єр-міністр Орбан запевнив у своїй підтримці цього проєкту", — сказав Зеленський.

Він резюмував, що загальний зміст сьогоднішнього діалогу між Києвом і Будапештом може стати основою для майбутнього двостороннього документа, який буде регулювати відносини між обома країнами.

Що сказав Орбан

Зі свого боку угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтвердив наміри щодо підписання двосторонньої угоди й заявив, що Угорщина буде брати участь у модернізації української економіки.

"Ми намагаємося закрити всі попередні суперечки й сконцентруватися на майбутньому. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами", — сказав він.

Зокрема, за його словами, він бачить вирішення питання щодо угорської меншини в Україні.

Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

"Я розповів пану президенту Зеленському, що ці мирні ініціативи потребують багато часу саме через правила міжнародної дипломатії й дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трохи інакше зробити: припинити вогонь і потім почати й продовжувати перемовини (з РФ — ред.)", — пояснив своє бачення Орбан.

Він додав, що підготує власну доповідь для європейських міністрів щодо сьогоднішньої зустрічі із Зеленським, адже Угорщина з 1 липня головує в ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва.

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