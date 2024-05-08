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Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня
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Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня

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Саміт НАТО
Прапори НАТО і країн-членів Альянсу у Вільнюсі, Литва, 9 липня 2023 рік. AP/Mindaugas Kulbis

Сполучені Штати приймуть саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Офіційні заходи розпочнуться 10 липня.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті НАТО.

Зазначається, що зустрічі проходитимуть під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в конференц-центрі Walter E. Washington Convention Center, 801 Allen Y. Lew Place NW, Washington, DC 20001, США. Міжнародний медіа-центр (IMC) буде розташований на місці та працюватиме цілодобово з 09:00 з 9 липня для акредитованих ЗМІ, щоб забезпечити висвітлення офіційних заходів саміту, включаючи громадський форум НАТО.

"Ближче до саміту медіа-програма буде доступна онлайн. Щоб допомогти ЗМІ спланувати поїздку, очікується, що святкування 75-ї річниці НАТО відбудеться 9 липня у другій половині дня. Офіційні заходи саміту розпочнуться 10 липня вранці, а останні пресконференції відбудуться 11 липня у другій половині дня", — йдеться у повідомленні.

29 квітня під час візиту у Київ, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на ювілейний саміт Альянсу у Вашингтоні.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.

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