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Прем'єр Угорщини прибув до Києва

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Зеленський, Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розмовляє з Володимиром Зеленським у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі, 27 червня 2024 року. Getty Images/LUDOVIC MARIN

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва, щоб провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив керівник пресслужби Орбана Берталан Хаваші, передає Magyar Nemzet.

"Найважливіша тема дискусії – можливість досягнення миру. Віктор Орбан і Володимир Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин", — сказав він.

Це перший візит Орбана в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерела Суспільного у дипломатичних колах підтвердили прибуття угорського прем'єра до Києва.

Напередодні низка ЗМІ повідомили, що Віктор Орбан 2 липня відвідає Київ, де зустрінеться з Зеленським та іншими українськими високопосадовцями.

Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями після зустрічі на саміті ЄС у Брюсселі 27 червня.

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