Прем'єр Угорщини прибув до Києва

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва, щоб провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив керівник пресслужби Орбана Берталан Хаваші, передає Magyar Nemzet.
"Найважливіша тема дискусії – можливість досягнення миру. Віктор Орбан і Володимир Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин", — сказав він.
Це перший візит Орбана в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Джерела Суспільного у дипломатичних колах підтвердили прибуття угорського прем'єра до Києва.
Напередодні низка ЗМІ повідомили, що Віктор Орбан 2 липня відвідає Київ, де зустрінеться з Зеленським та іншими українськими високопосадовцями.
Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями після зустрічі на саміті ЄС у Брюсселі 27 червня.