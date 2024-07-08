Дуда на зустрічі із Зеленським говорив про прийняття України в НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за вступ України до НАТО і готовий обстоювати це на саміті 9-11 липня у Вашингтоні.

Про це Канцелярія президента Польщі написала в соцмережі Х.

"Питання прийняття України до НАТО має бути обумовлене лише одним — волею українського народу. Якщо це так — Альянс не повинен вагатися", — наголошує Дуда.

Якщо на саміті НАТО пролунає голос на користь України, то це, "безумовно, буде голос Польщі", запевнив польський президент.

За словами Дуди, початок процесу вступу України до НАТО був би, з одного боку, важливим сигналом для українського суспільства, це підняло б бойовий дух захисників. З іншого боку, це також був би сильний сигнал у бік Росії-агресора, що показало б послідовність політики Альянсу.

Зеленський прибув з візитом до Варшави 8 липня. Там він із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском підписав двосторонню безпекову угоду між державами. Вона уперше з-поміж уже підписаних угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Востаннє Зеленський перебував з офіційним візитом у Варшаві 5 квітня 2023 року.

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.