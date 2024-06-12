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Від 17% до 38%: ЄС запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю
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Від 17% до 38%: ЄС запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю

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Єврокомісія
Єврокомісія. Офіс Європейської комісії у Брюсселі, Бельгія, ілюстративне фото: Getty Images

Європейська комісія офіційно повідомила китайських автовиробників про попередні мита на імпорт електромобілів, які будуть введені 4 липня.

Як повідомили в ЄК, рішення ухвалене після проведення розслідування щодо субсидій, яке розпочалося минулого року.

"У рамках розслідування ЄК дійшла попереднього висновку, що ланцюжок створення вартості акумуляторних електромобілів в Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників у ЄС. Розслідування також вивчало ймовірні наслідки та вплив цих заходів на імпортерів, користувачів та споживачів до ЄС", — йдеться у повідомленні.

Єврокомісія звернулася до китайської влади, щоб обговорити ці висновки та вивчити можливі шляхи розв'язання проблем відповідно до вимог СОТ.

Якщо переговори з Пекіном не приведуть до ефективного рішення, ці попередні компенсаційні мита будуть введені з 4 липня. Вони стягуватимуться лише в тому випадку, якщо і коли буде введено остаточне мито.

Зазначається, що попереднє мито на електромобілі BYD становитиме 17,4%, Geely – 20% і SAIC – 38,1%. На решту виробників, які не пройшли перевірку комісією, поширюватиметься мито у розмірі 21%. Автовиробникам, які не співпрацювали у розслідуванні ЄС, загрожує мито 38,1%.

Очікується, що остаточні рівні мит буде прийнято до листопада.

Як пише Bloomberg, наразі в ЄС розмір мита на електромобілі з Китаю становить 10%, а коли будуть запроваджені додаткові збори, максимальний розмір мита на електромобіль буде 48,1% від вартості авто.

Агентство зазначає, що хоча розслідування було спрямовано на електромобілі, що належать Китаю, західні автовиробники, включаючи Tesla, BMW і Renault, які виробляються у Китаї та постачають до ЄС, також зіткнуться з вищими витратами.

У Мінторгівлі Китаю заявили, що ЄС проігнорував факти та правила СОТ та "неодноразові рішучі заперечення з боку Китаю". У Пекіні пригрозили "вжити всіх необхідних заходів для надійного захисту законних прав та інтересів китайських компаній".

Китай дав зрозуміти, що готовий вжити заходів у відповідь, пригрозивши заходами щодо сільського господарства, авіації та автомобілів з великими двигунами. Пекін вже розпочав розслідування щодо деяких видів європейських спиртних напоїв, і результати можуть бути отримані найближчим часом.

У травні Financial Times з посиланням на власні джерела повідомила, що Адміністрація президента США Джо Байдена планує підвищити тарифи на імпорт китайських електромобілів з 25% до 100% для захисту американської промисловості.

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