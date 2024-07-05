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Путін та Орбан дали спільну пресконференцію: основні заяви
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Путін та Орбан дали спільну пресконференцію: основні заяви

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Орбан і Путін 5 липня в Москві
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним, Москва, Росія, 5 липня 2024 року. Orbán Viktor/Facebook

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та очільник Кремля Володимир Путін після зустрічі 5 липня висловили свої думки про мирний процес в Україні. Орбан закликає припинити вогонь, Путін сказав, що Київ цього не хоче, бо тоді в Україні зміниться влада.

Конференцію транслював російський "ТАСС".

Зокрема, Віктор Орбан сказав, що після візитів у Київ та Москву зрозумів, що наразі позиції сторін війни далекі одна від одної. Водночас він закликав зупинити вогонь, аби створити простір для перемовин між РФ та Україною.

"Найважливіший крок ми зробили: встановили контакт, я буду працювати і далі в цьому напрямку", — угорський прем'єр пообіцяв продовжити свої зусилля щодо врегулювання війни в Україні.

Путін же сказав: "Росія бачить, що в Києві не готові відмовитися від ведення війни до кінця".

Він додав, що якщо Україна зараз припинить режим воєнного стану, то в країні доведеться провести вибори президента й теперішня майже не має шансів перемогти. Тому, за совами Путіна, саме Київ не зацікавлений у припиненні вогню.

"Має бути не перемир'я або пауза для доозброєння київського режиму, Москва виступає за повне й остаточне завершення конфлікту", — заявив Путін.

Візит Орбана до Росії

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: "Мир має бути укладено".

МЗС України прокоментувало візит Орбана. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликали усі інші країни неухильно його дотримуватися.

Євросоюз на низка країн Європи також відреагували на рішення Орбана поїхати до Путіна. Вони наголошують, що поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не від імені ЄС, а також висловлюють підтримку Україні.

Приїзд Орбана до Києва

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

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