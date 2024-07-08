9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО, присвячений його 75-річчю. Окрім 32 членів Альянсу, на заході будуть представники 35 країн-партнерів, серед яких і Україна. Ключові питання — захист Альянсу на тлі російської агресії в Україні, колективна оборона, військова присутність на східному фланзі НАТО, ядерне стримування. Чи отримає Україна на саміті додаткове озброєння, та які перспективи вступу країни в НАТО — розповідає Суспільне.

Захист українського неба

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що саміт НАТО стане для України "платформою Patriot". Про те, що під час заходу оголосять про зміцнення української ППО писала і низка світових ЗМІ, зокрема, про те, що США "поквапляться з постачанням ракет-перехоплювачів" та що Україна має отримати додаткові ЗРК Patriot чи аналогічні системи.

"Президент Байден під час зустрічі з президентом Зеленським на саміті G7 сказав, що в недалекому майбутньому Україна отримає щонайменше п'ять батарей ЗРК Patriot. Думаю, щось подібне оголосять на саміті НАТО", — в коментарі Суспільному говорить Джон Гербст, експосол США в Україні та старший директор Євразійського центру "Атлантична рада".

Перспективи вступу України до НАТО

Заявку на вступ в НАТО за пришвидшеною процедурою Україна подала ще 30 вересня 2022-го. За рік, на саміті Альянсу у Вільнюсі, країна отримала замість запрошення безпекові гарантії.

Незадовго до зустрічі НАТО у Вашингтоні "Голос Америки" з посиланням на американського високопосадовця писав, що на цьому саміті обговорять "конкретні шляхи" для прискорення можливого членства України. Про те, що саміт 2024-го сфокусується на "дорожній карті" вступу України до НАТО, казав і держсекретар США Ентоні Блінкен. Але президент Зеленський заявив, у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу.

"Щодо запрошення України в НАТО, думаю, суттєвих зрушень у формулюваннях не буде. Скоріш за все підсумкова декларація буде містити прийняті раніше положення: Україна стане членом Альянсу, але часових рамок цього не визначать", — каже у коментарі Суспільному Владислав Фарапонов, голова "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна".

Джон Гербст також вважає, що великих кроків в бік членства України в НАТО на цьому саміті не зроблять: "Говорили, саміт може стати "мостом" до вступу України в НАТО. Це метафора. Можуть бути відносно невеликі кроки, наприклад, відкриття офісу Альянсу в Києві".

Напередодні Вашингтонського саміту генсекретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна приєднається до Альянсу протягом 10 років.

Координація допомоги Україні

У червні стало відомо, що у Німеччині мають розмістити штаб НАТО з координації допомоги Україні. Йдеться про контроль постачання озброєнь, навчання солдат ЗСУ і ремонт військової техніки. Як писало видання The Wall Street Journal, ця ініціатива також пов'язана з бажанням союзників "захистити допомогу Україні від Трампа".

Остаточне рішення щодо цього штабу мають ухвалити саме під час Вашингтонського саміту.

Владислав Фарапонов вважає, що штаб у Європі щонайменше спростить логістику: "Покращення координації між країнами НАТО може якщо не суттєво, то принаймні доволі помітно допомогти у найближчі місяці й у перспективі півроку-рік".

Саміт напередодні президентських виборів у США

Саміт НАТО у Вашингтоні проходить на тлі президентських перегонів в США. Світові ЗМІ з посиланнями на західних високопосадовців припускають, що якщо в листопаді на виборах переможе Дональд Трамп, він може, по-перше, розглянути варіант відмови від розширення НАТО на схід, по-друге — Європа в принципі має бути готовою до виходу Сполучених Штатів з Альянсу.

Водночас Владислав Фарапонов вважає, що США не вийдуть з Альянсу, навіть за перемоги Трампа. По-перше, у грудні 2023-го в США прийняли поправку, яка не дозволяє президенту приймати таке рішення без його схвалення більшістю однієї з палат Конгресу. По-друге: "Навіть за умови, що однопартійці Трампа будуть контролювати обидві палати Конгресу, уявити собі, що конгресмени чи сенатори голосують за вихід з НАТО Сполучених Штатів — держави, яка виступила ініціатором створення Альянсу, на сьогодні не є реалістичним", — говорить Фарапонов.

Джон Гербст також вважає, якщо на виборах президента переможе Трамп, відносини США з НАТО кардинально не зміняться: "Коли він був президентом, критикував Німеччину та інших союзників по НАТО, які витрачали на оборону менше ніж 2% своїх бюджетів. Якщо він переможе, ми можемо почути цю критику знову. Але попри все, солідарність НАТО не була ослаблена під час президентства Трампа".

Представництво Індо-Тихоокеанського регіону на саміті

Вашингтонський саміт стане третім поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав-членів, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів, серед яких Австралія, Японія, Південна Корея та Нова Зеландія. Також на захід приїдуть міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Джон Гербст говорить, присутність лідерів країн Індо-Тихоокеанського регіону є сигналом, що Альянс не випускає з поля зору можливе загострення в цьому регіоні: "Наші східноазійські та західнотихоокеанські союзники переконані, що агресія Путіна в Україні є небезпечною і для них, бо якщо Путін переможе, це зробить більш імовірним напад Китаю на Тайвань. Тож поява цих країн на саміті НАТО є ознакою глобальної солідарності демократичних країн".