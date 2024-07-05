Основним завданням саміту НАТО буде підтримка Україні — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що головною темою саміту Альянсу стануть постачання зброї для України та тренування її військових.

Про це Столтенберг сказав 5 липня на пресконференції перед самітом НАТО.

"Найактуальнішим нашим завданням на саміті буде підтримка України. Україна має перемогти, і вони потребують нашої постійної підтримки. Я очікую, що під час саміту наступного тижня глави держав і урядів погодяться на значний пакет для України", — сказав посадовець.

Він додав, що на саміті члени Альянсу оголосять про виділення Україні додаткових засобів ППО та обговорять роботу спільного навчального та аналітичного центру НАТО-Україна в Польщі.

Крім того, генсек сказав, що рішення про передання до НАТО координації всіх військових постачань для України не зробить блок учасником конфлікту.

Столтенберг під час брифінгу зазначив, що Угорщина поінформувала НАТО про візит прем'єра Віктора Орбана до Москви. Орбан там представляє лише свою країну, а не весь Альянс.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

На саміт у Вашингтоні також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".