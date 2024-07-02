Саміт НАТО принесе для України "гарні новини" щодо ППО — Reuters

Майбутній саміт НАТО принесе "гарні новини" для України. Йдеться про прагнення Києва отримати більше систем протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.

Про це агентству Reuters на умовах анонімності сказав високопосадовець Держаного департаменту США.

За його словами, Сполучені Штати розраховують зробити кілька нових заяв про ППО для України під час саміту Альянсу.

"Ви чули, що українці прагнуть отримати додаткові Patriot чи аналогічні системи. І я думаю, у нас є для них додаткові гарні новини на цьому фронті", — додав він не навівши інших подробиць.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

Передача систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.