Штаб НАТО з координації допомоги Україні розмістять у Німеччині

У Німеччині розмістять штаб НАТО з координації допомоги Україні. Там будуть контролювати поставки навчанням солдат ЗСУ та ремонт військової техніки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі, 14 червня.

За його словами, міністри оборони країн НАТО погодили у Брюсселі план щодо передачі альянсу контролю за постачанням зброї Україні, навчанням солдат ЗСУ та ремонтом військової техніки. Рішення мають ухвалити на саміті у Вашингтоні 9-11 липня.

Штаб з координації допомоги Києву розмістять у Вісбадені на півдні Німеччини, на військовій базі США, що вже діє. Логістичні центри – у Польщі та Румунії. Нову структуру очолить генерал-лейтенант альянсу, він підпорядковуватиметься верховному головнокомандувачу Збройних сил НАТО в Європі. У штабі служитимуть близько 700 солдатів з НАТО та країн-партнерів, переважно з України.

Як запевнив генсек НАТО Єнс Столтенберг, це не зробить альянсу стороною конфлікту. Раніше Берлін виступив проти того, щоб новий координаційний орган назвали Місія НАТО по Україні. Німеччина побоювалася, що це буде витлумачено Росією як відправлення західних військ до країни. ФРН наполягала на назві PACT - Pledge Assistance Coordination and Training ("Зобов'язання з координації допомоги та навчання").

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".