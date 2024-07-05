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Столтенберг сподівається, що Україна приєднається до НАТО протягом наступних 10 років
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Столтенберг сподівається, що Україна приєднається до НАТО протягом наступних 10 років

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Столтенберг сподівається, що Україна приєднається до НАТО протягом наступних 10 років
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спілкується з журналістами перд зустріччю міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, Бельгія, 13 червня 2024 року. REUTERS/Johanna Geron

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна приєднається до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття.

Про це пише tagesschau.

"Я дуже сподіваюся, що Україна буде союзником", — відповів Столтенберг в інтерв'ю агенції dpa у відповідь на запитання про можливе розширення альянсу в найближчі десять років.

Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні Столтенберг також закликав надати ще більше військової допомоги Україні, яку атакувала Росія.

"Чим сильніша наша підтримка, тим швидше ця війна може закінчитися. Чим більше ми зобов'язуємося довгостроково, тим швидше війна може закінчитися", — сказав він.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

На саміт у Вашингтоні також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

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