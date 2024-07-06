WP: на саміті НАТО США оголосять про нові кроки щодо зміцнення ППО України

На саміті НАТО 9-11 липня у Вашингтоні США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України.

Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.

Чиновник, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності відповідно до основних правил, встановлених Білим домом, відмовився розповісти подробиці про засоби протиповітряної оборони, які будуть надіслані. Але минулого місяця адміністрація повідомила, що США поквапляться з постачанням ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони в Україну, перенаправивши заплановані поставки в інші країни-союзники.

Посадовець сказав, що члени Ради Україна-НАТО зустрінуться на саміті в четвер. Пізніше того ж дня Байден і президент України Володимир Зеленський проведуть захід з лідерами майже двох десятків інших країн, які провели переговори та підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною.

"Головоломка для лідерів НАТО полягає в тому, як сформулювати перспективи членства України, не даючи їй приєднатися. Багато союзників відмовляються впустити Україну, поки тривають бойові дії, стурбовані можливістю втягнення у ширшу війну з Росією. Угорщина взагалі виступає проти членства України", — пише The Washington Post.

Видання підкреслює, що членство в НАТО захистило б Україну "від гігантського сусіда, який десять років тому анексував її Кримський півострів, а нещодавно захопив величезні ділянки землі на сході та півдні". Для цього Київ має реформувати свої органи безпеки, покращити управління та приборкати корупцію.