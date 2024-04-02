Державний секретар США Ентоні Блінкен розраховує, що на саміті НАТО у Вашингтоні союзники обговорять розробку "дорожньої карти" вступу України до Альянсу.

Про це посадовець сказав під час пресконференції з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

Блінкен зазначив, що обговорив із французьким колегою саміт НАТО та питання членства України. Більш детально цю тему порушуватимуть на зустрічі глав МЗС держав Альянсу в Брюсселі.

Держсекретар нагадав, що під час торішнього саміту НАТО у Вільнюсі союзники запевнили, що Україна вступить до Альянсу.

"Проблема в тому, аби мати гарну і ясну "дорожню карту", щоб прийти до цього. І я вірю, що саміт у Вашингтоні, присвячений 75-річчю Альянсу, дійсно буде сфокусований на тому, як ми можемо розробити цю "дорожню карту", — підкреслив посадовець.

Водночас Блінкен уточнив, що відповідна "дорожня карта" стане "необхідним містком", який дозволить Україні стати членом НАТО.

Перспективи вступу України в НАТО

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".