Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський від саміту НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, очікує рішення щодо надання Україні систем Patriot та ухвалення нових двосторонніх безпекових угод.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Bloomberg.

“Я б дуже хотів, щоб цей саміт був успішним для всіх союзників. Для України — це платформа Patriot. Друге — це приєднання більшої кількості країн щодо безпеки України. Третє, те, що сьогодні ми би хотіли (побачити – ред.) потужні кроки від США”, — сказав президент.

Він додав, що Україна хотіла би запрошення на вступ до Альянсу, але знає, що на саміті його не отримає.

“Ми б хотіли запрошення (на вступ до Альянсу – ред.), і ми знаємо, що ми його не отримаємо. Хоча, я вважаю, що якщо ми хочемо побачити сильну Америку, сильну у тому сенсі, якого суспільство дуже чекає, то щось на кшталт запрошення – це саме такий знак”, — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що це буде саміт НАТО+ , у якому також братимуть участь країни, які не входять до Альянсу.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

На саміт у Вашингтоні також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".