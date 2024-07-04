НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО у Вашингтоні
ЗеленськийНАТОВторгнення Росії в УкраїнуСШАЗброяПодіїПолітикаВійнаЗброя і технології

Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО у Вашингтоні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО у Вашингтоні
Інтерв’ю президента України Володимира Зеленського для Bloomberg. Скрін відео інтерв’ю

Президент України Володимир Зеленський від саміту НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, очікує рішення щодо надання Україні систем Patriot та ухвалення нових двосторонніх безпекових угод.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Bloomberg.

“Я б дуже хотів, щоб цей саміт був успішним для всіх союзників. Для України — це платформа Patriot. Друге — це приєднання більшої кількості країн щодо безпеки України. Третє, те, що сьогодні ми би хотіли (побачити – ред.) потужні кроки від США”, — сказав президент.

Він додав, що Україна хотіла би запрошення на вступ до Альянсу, але знає, що на саміті його не отримає.

“Ми б хотіли запрошення (на вступ до Альянсу – ред.), і ми знаємо, що ми його не отримаємо. Хоча, я вважаю, що якщо ми хочемо побачити сильну Америку, сильну у тому сенсі, якого суспільство дуже чекає, то щось на кшталт запрошення – це саме такий знак”, — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що це буде саміт НАТО+ , у якому також братимуть участь країни, які не входять до Альянсу.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

На саміт у Вашингтоні також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Топ дня
Часів Яр
Обстріли Донеччини, Естонія передала Україні ЗРК малої дальності. 864 день війни. Онлайн Важливо
Зеленський про морську стратегію
Україна працює над новою морською стратегією — Зеленський
Автоцистерна зіткнулася з маршруткою: в ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей
Автоцистерна зіткнулася з маршруткою: в ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей
Електрика 7 липня в Україні
7 липня із 7:00 до 15:00 в українців буде світло — Укренерго Важливо
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Зеленський про пільгові та безготівкові кредити для стабільної енергетики
Безвідсоткові кредити на сонячні та вітрові станції — Зеленський про нові закони
Поранений цивільний у Дніпрі 3 липня
Скільки ракет, дронів і КАБів запустила Росія по Україні за тиждень — розповів Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський скоординував з новим британським прем'єром Стармером подальшу двосторонню співпрацю
Володимир Зеленський
Відсьогодні до роботи приступають 284 нових судді. Зеленський закликав їх дотримуватися Конституції та прав людини
На початок