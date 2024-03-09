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Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
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Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph

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Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Дональд Трамп на саміті НАТО у Великій Британії, 4 грудня 2019 року. Фото: AP

Європа повинна готова до виходу Сполучених Штатів з НАТО, якщо на прийдешніх президентських виборах у США переможе Дональд Трамп.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела серед європейських дипломатів.

Зокрема дипломати заявили, що країни ЄС мають переглянути поточні оборонні можливості у світлі загроз, пов'язаних з колишнім президентом США Трампом.

"Ніхто не знає, що він (Трамп — ред.) буде робити далі", — сказало одне з джерел видання.

Посадовець додав, що країнам НАТО потрібно "зробити планування" сценарію, в якому Трамп послабив би американську прихильність альянсу.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

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