Глава Південної Кореї обговорить із лідерами НАТО загрозу з боку КНДР для Європи

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що обговорить з лідерами країн НАТО загрозу, яку КНДР становить для Європи через поглиблення військових зв’язків з Росією.

Про це глава Південної Кореї сказав у письмовому коментарі на запит агентства Reuters.

"Військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю становить явну загрозу та серйозний виклик миру та безпеці на Корейському півострові та в Європі", — написав він.

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Візит Путіна до КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.

У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні Bloomberg із посиланням на міністра оборони Південної Кореї писало, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.