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НАТО оголосить про стандартизацію артбоєприпасів на саміті — Reuters
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НАТО оголосить про стандартизацію артбоєприпасів на саміті — Reuters

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Артбоєприпаси калібром 155-мм
Працівниця переміщує 155-мм артилерійський снаряд M795 під час виробничого процесу. AP/Matt Rourke

На саміті у Вашингтоні НАТО має намір взяти зобов'язання в галузі оборонної промисловості, закликаючи держави-члени блоку збільшити виробництво зброї й повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів, аби вони були сумісні на полі бою.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на неназваного посадовця Альянсу.

"Україна показала, що наша стандартизація була хороша на папері, але не така хороша на ділі", — сказав співрозмовник журналістів, маючи на увазі артбоєприпаси калібром 155-мм, які перебувають у дефіциті по всьому світу.

У той час як НАТО запроваджує стандарти на набої для стрілецької зброї, наприклад штурмових гвинтівок, що дає змогу союзникам використовувати їх, з артилерійськими боєприпасами все не так просто.

Хоча існує стандарт НАТО для артбоєприпасів, його застосування є добровільним, і відсутність його дотримання роздрібнило ринок і ускладнило постачання.

Чотирнадцять країн-членів Альянсу залишили за собою право відхилятися від стандарту, що означає існування різних типів боєприпасів калібром 155-мм.

За словами збройових експертів, різні боєприпаси, як і раніше, можуть використовуватися в усіх гаубицях, але оператори повинні вказувати технічні характеристики снарядів під час їхнього завантаження в гармату, інакше вони можуть не влучити в цілі на 50 або 60 метрів.

"Світ, в якому існував би один стандартизований підхід НАТО, де кожен союзник виробляв те саме, був би набагато простішим світом для військових командувачів", — сказав представник Альянсу.

Водночас агентство зазначає, що НАТО може наштовхнутися на опозицію з боку виробників боєприпасів, оскільки такий крок може підвищити конкуренцію та знизити ціни на ці озброєння.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

На саміт у Вашингтоні також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

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