Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Путін прибув до Північної Кореї
ПутінРОСІЯКНДРПОЛІТИКАСвітПодіїПолітика

Путін прибув до Північної Кореї

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Путін в Північній Кореї, Путін в КНДР, Путін
Російський лідер Володимир Путін (ліворуч) з корейським колегою Кім Чен Ином в Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік. REUTERS/Gavriil Grigorov

Російський лідер Володимир Путін у середу, 19 червня, за місцевим часом прибув до Північної Кореї. Це його перший візит в КНДР за 24 роки.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, Путін має на меті поглибити торгові та безпекові зв’язки з ядерною державою. Він приземлився в Пхеньяні близько 2:45 ночі після зупинки на далекому сході Росії. Корейський лідер Кім Чен Ин особисто зустрів колегу біля літака.

Як пишуть російські ЗМІ, програма візиту Путіна до КНДР є насиченою. Основна її частина відбудеться 19 червня — заплановані переговори в різних форматах, зокрема в розширеному складі, а також неформальне спілкування лідерів. Програма візиту також передбачає урочистий концерт на честь візиту Путіна.

Очільника Кремля у поїздці супроводжує представницька делегація: міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Білоусов, перший віце-прем'єр Денис Мантуров, віце-прем'єр Олександр Новак, голова Мінприроди Олександр Козлов, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, міністр транспорту Роман Старовойт, а також будуть представники великих вітчизняних компаній, у тому числі голова Роскосмосу Юрій Борисов та Залізної дороги РФ Олег Білозеров.

Reuters пише, що напередодні візиту Путін видав президентський указ, у якому говорилося, що Москва прагне підписати "договір про всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю. Його радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що це включатиме питання безпеки.

Ушаков зазначив, що угода не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, але "накреслить перспективи подальшої співпраці".

Північнокорейські державні ЗМІ також опублікували статті, вихваляючи Росію та підтримуючи її військові операції в Україні, називаючи їх "священною війною всіх громадян Росії".

Топ дня
Зеленський
Італія передасть ЗСУ комплекс SAMP/T, українські ракети "Нептун" уразили нафтобазу в Росії. 847 день війни. Онлайн Оновлюється
Лінія електропередач
Укренерго запроваджує графіки відключення світла протягом всієї доби 19 червня Важливо
Парламент Швейцарії
Профільний комітет парламенту Швейцарії підтримав непрямий експорт зброї до України
Мустафа Найєм
Кабмін звільнив Найєма і призначив тимчасового голову Агентства відновлення Важливо
На Донеччині російські військові обезголовили українського захисника — генпрокурор
На Донеччині російські військові обезголовили українського захисника — генпрокурор

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік
США запровадили санкції проти мережі, яка збагачувала главу Республіки Сербської Додіка
Речник Держдепу Міллер прокоментував вимоги Путіна до України
"Суперечать здоровому глузду, моралі та Статуту ООН" — речник Держдепу про вимоги Путіна до України
Володимир Путін 18-19 червня відвідає Північну Корею
Путін вперше за чверть століття відвідає КНДР
Швейцарія про другий саміт та участь Путіна попри ордер МКС
МЗС Швейцарії: наступний Саміт миру може зібратися ще до президентських виборів США
На початок