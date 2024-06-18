Путін прибув до Північної Кореї

Російський лідер Володимир Путін у середу, 19 червня, за місцевим часом прибув до Північної Кореї. Це його перший візит в КНДР за 24 роки.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, Путін має на меті поглибити торгові та безпекові зв’язки з ядерною державою. Він приземлився в Пхеньяні близько 2:45 ночі після зупинки на далекому сході Росії. Корейський лідер Кім Чен Ин особисто зустрів колегу біля літака.

Як пишуть російські ЗМІ, програма візиту Путіна до КНДР є насиченою. Основна її частина відбудеться 19 червня — заплановані переговори в різних форматах, зокрема в розширеному складі, а також неформальне спілкування лідерів. Програма візиту також передбачає урочистий концерт на честь візиту Путіна.

Очільника Кремля у поїздці супроводжує представницька делегація: міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Білоусов, перший віце-прем'єр Денис Мантуров, віце-прем'єр Олександр Новак, голова Мінприроди Олександр Козлов, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, міністр транспорту Роман Старовойт, а також будуть представники великих вітчизняних компаній, у тому числі голова Роскосмосу Юрій Борисов та Залізної дороги РФ Олег Білозеров.

Reuters пише, що напередодні візиту Путін видав президентський указ, у якому говорилося, що Москва прагне підписати "договір про всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю. Його радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що це включатиме питання безпеки.

Ушаков зазначив, що угода не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, але "накреслить перспективи подальшої співпраці".

Північнокорейські державні ЗМІ також опублікували статті, вихваляючи Росію та підтримуючи її військові операції в Україні, називаючи їх "священною війною всіх громадян Росії".