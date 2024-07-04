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Південна Корея купила 6 морських патрульних літаків
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Південна Корея купила 6 морських патрульних літаків

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Літак P-8A Poseidon
Літак ВМС США P-8A Poseidon виробництва компанії Boeing Co. на виставці під час Сінгапурського авіасалону в Сінгапурі, 21 лютого 2024 року. Getty Images/Ore Huiying/Bloomberg

Південна Корея 4 липня провела церемонію прийняття шести морських патрульних літаків P-8A Poseidon, які служитимуть з наступного року проти загроз з КНДР.

Про взяття літаків на озброєння повідомило міністерство оборони Південної Кореї.

У церемонії брав участь міністр оборони Шін Вон Сік та, як повідомляють кореспонденти Yonhap та Сеульської газети, начальник військово-морських операцій адмірал Ян Йон Мо, командувач морської авіації Ха Сон Ук.

Очікується, що ці багатоцільові літаки посилять протичовнові можливості Південної Кореї проти північнокорейських загроз. Літаки працюватимуть в небі з 2025 року.

Три літаки прибули до Південної Кореї 19 червня, а ще три — 30 червня.

Які особливості літаків P-8A

P-8A, який отримав назву "вбивця підводних човнів", здатний виконувати широкий спектр завдань, зокрема протичовнові, протиповітряні, розвідувальні, спостережні і рекогносцирувальні операції. Його максимальна швидкість — 907 км/год, порівняно з 749 км/год літака морської розвідки P-3, який Південна Корея експлуатує зараз.

Також P-8A озброєний протикорабельними керованими ракетами і торпедами, які можуть вражати надводні цілі й підводні човни, а також має близько 120 буїв акустичного виявлення (сонобуїв).

Раніше повідомлялося, що Південна Корея відновила проведення стрілянин на полігонах поблизу кордону з Північною Кореєю, які призупинили 6 років тому в межах двосторонніх домовленостей щодо зниження напруженості.

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