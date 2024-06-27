КНДР відправить інженерні війська на окуповану територію Донбасу — ЗМІ

Північна Корея, яка підписала з Росією угоду про “автоматичну військову допомогу”, відправить інженерні війська до окупованої території Донецької області вже наступного місяця.

Про це повідомляє південнокорейська телерадіокомпанія TV Chosun.

Зазначається, на тлі підписання між Північною Кореєю та Росією безпрецедентної угоди про військову допомогу, уряд Південної Кореї вже виявив конкретні рухи між двома країнами.

Згідно з ексклюзивним репортажем TV Chosun, очікується, що наступного місяця північнокорейські солдати строкової служби будуть направлені в окуповану Донецьку область. Повідомляється, що північнокорейські війська, які входять до складу інженерних військ, допомагатимуть у проєктах реконструкції. Це матиме значний вплив, оскільки це не просто будівельники, а повноцінний військовий підрозділ, який носить розпізнавальні знаки. Крім того, вони повинні отримувати високу зарплату, що означає, що вони заробляють багато іноземної валюти з точки зору Північної Кореї.

“Очікується, що Північна Корея відправить великі інженерні сили до Донецька вже наступного місяця. Мета — відновити місто, зруйноване боями, — сказав урядовий чиновник.

Повідомляється, що Північна Корея відряджає солдатів, які перебувають на строковій військовій службі в інженерних військах, в різні місця на Близькому Сході і за кордоном, часто під виглядом роботи в таких компаніях, як Namgang Construction, але під суворим військовим контролем.

Як розповів колишній в.о. посла Північної Кореї в Кувейті Рю Хен Ву, усі солдати будівельної компанії Namgang мали своє звання, наприклад, президент будівельної компанії Namgang у Кувейті був полковником.

“Після того, як Путін і Кім підписали пакт, який практично означав "автоматичне військове втручання", це означає, що північнокорейське "розгортання" у Росії, що веде війну, є неминучим”, — йдеться у сюжеті TV Chosun.

Старший науковий співробітник Корейського інституту національного об'єднання Чо Хан-Бом відзначив, що Росія стикається з нестачею робочої сили через загиблих на війні, призовників і тих, хто ухиляється від призову. Між двома країнами були інституційно встановлені різні види співробітництва, в тому числі військового

"Солдати відправлених інженерних підрозділів отримають дохід близько 800 доларів на місяць. З точки зору Північної Кореї, це також засіб заробітку іноземної валюти”, — розповів журналістам урядовий чиновник.

Візит Путіна до КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.

У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні Bloomberg із посиланням на міністра оборони Південної Кореї писало, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.