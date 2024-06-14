Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на міністра оборони Південної Кореї.

Як розповів міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв’ю Bloomberg News, Сеул виявив щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, які відправляються з Північної Кореї до Росії, в яких може бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використовував під час бомбардування України.

“Очікується, що Путін буде прагнути до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу”, — сказав Шин.

Він також сказав, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти Путіну атакувати свого сусіда.

Як пише Bloomberg, в обмін на боєприпаси Росія надіслала до Північної Кореї технології, щоб допомогти розгорнути низку розвідувальних супутників, а також звичайну зброю, таку як танки та літаки.

Раніше Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що з вересня 2023 року КНДР відправила в Росію близько 6700 контейнерів, яких достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів снарядів 152-мм калібру або 500 000 снарядів 122-мм калібру.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.