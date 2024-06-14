Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
КНДР могла відправити в РФ майже 5 млн артснарядів — міністр оборони Південної Кореї
КНДРРОСІЯЗброяВторгнення Росії в УкраїнуПівденна КореяПодіїСвітЗброя і технологіїВійна

КНДР могла відправити в РФ майже 5 млн артснарядів — міністр оборони Південної Кореї

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
КНДР відправила в РФ майже 5 млн артснарядів — міністр оборони Південної Кореї
Зустріч лідера Північної Кореї Кім Чен Ина та президента Росії Володимира Путіна, 25 квітня 2019 року. AP

Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на міністра оборони Південної Кореї.

Як розповів міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв’ю Bloomberg News, Сеул виявив щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, які відправляються з Північної Кореї до Росії, в яких може бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використовував під час бомбардування України.

“Очікується, що Путін буде прагнути до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу”, — сказав Шин.

Він також сказав, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти Путіну атакувати свого сусіда.

Як пише Bloomberg, в обмін на боєприпаси Росія надіслала до Північної Кореї технології, щоб допомогти розгорнути низку розвідувальних супутників, а також звичайну зброю, таку як танки та літаки.

Раніше Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що з вересня 2023 року КНДР відправила в Росію близько 6700 контейнерів, яких достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів снарядів 152-мм калібру або 500 000 снарядів 122-мм калібру.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Євро-2024 з футболу: де дивитися матчі в Україні, які ігри покаже Суспільне Мовлення
Євро-2024 з футболу: де дивитися матчі в Україні, які ігри покаже Суспільне Мовлення
Колишній заступник міністра охорони здоровʼя Михайло Загрійчук
Ексзаступника міністра охорони здоровʼя Загрійчука підозрюють у втручанні в інформаційну систему трансплантації органів Ексклюзивно
Донор здає кров
Донорство крові: як підготуватися, які є протипоказання та міфи про процедуру
Танк Leopard 1
"Танки Leopard та HIMARS": Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України Важливо

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Повітряна куля зі сміттям, КНДР
КНДР знову відправила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї
Санкції ЄС проти бізнесів КНДР та Росії
ЄС ввів санкції проти 9 людей та компаній, які допомагають збройовим програмам КНДР і Росії
Запуск ракети КНДР
Північна Корея запустила близько десяти балістичних ракет малої дальності
Ракета Північної Кореї
Північна Корея запустила балістичну ракету
На початок