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Які умови безпекової угоди між Україною та Литвою
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Які умови безпекової угоди між Україною та Литвою

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безпекова угода з Литвою, Наусєда, Зеленський
Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Наусєда підписали безпекову угоду, Бельгія, Брюссель, 27 червня 2024 року. Офіс президента України

Згідно з угодою про співробітництво у сфері безпеки Литва прагнутиме щорічно надавати Україні військову підтримку на 0,25% свого ВВП та планує відновити військову тренувальну місію на території України.

Про це йдеться в тексті угоди, яку оприлюднили на сайті Офісу президента України.

Президенти України й Литви Володимир Зеленський та Литви Гітанас Наусєда підписали документ 27 червня в Брюсселі.

Литва прагнутиме щорічно надавати безпекову підтримку на 0,25% внутрішнього валового продукту своєї країни. На відміну від Естонії, яка зафіксувала щонайменше 0,25% ВВП як обов'язкову допомогу війську України.

Також потенційно Литва відновить військову тренувальну місію в Україні і допомагатиме у сфері сучасного військового обладнання — наземного, повітряного, морського, космічного та кіберелектромагнітного.

Країни співпрацюватимуть у питаннях розвідки, гібридних і ядерних загроз. А ще угода передбачає посилення захисту критичної інфраструктури, надання Україні гуманітарної допомоги, участь у відбудові.

"У документі чітко закріплена підтримка Української формули миру та членства нашої країни в ЄС і НАТО. Окремі блоки стосуються притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та роботи над створенням компенсаційного механізму", — ідеться в пресрелізі Офісу президента.

З ким Україна підписала безпекові угоди

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 19 країнами і Європейським Союзом.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.

27 червня Зеленський у Брюсселі підписав безпекові угоди з ЄС, Литвою та Естонією.

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