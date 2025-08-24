Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює військову підготовку, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.

Україна й Канада уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки 24 лютого минулого року. На той момент Канада була першою країною з-поза меж Європи, яка засвідчила свої безпекові зобов’язання щодо України. Таким чином держави започаткували стратегічне безпекове партнерство в різних сферах.

Також міністр оборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко та пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць підписали угоду про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Документ передбачає обмін інформацією про митне законодавство держав і практику його застосування, розвиток навчання й підвищення кваліфікації, партнерство у сфері організації митного контролю, боротьби з митними правопорушеннями та залучення міжнародної технічної допомоги.

24 серпня, у День Незалежності України, Карні прибув з візитом до Києва. Це перша поїздка Карні до України на посаді очільника уряду Канади.

Прем'єр Канади оголосив про пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів. До нього увійде бронетехніка, дрони та боєприпаси. А також заявив, що не виключає можливості присутності канадських військ в Україні в рамках гарантій безпеки "Коаліції рішучих".

Напередодні стало відомо, що Марк Карні 23 серпня прибув до Польщі та 25 серпня матиме зустріч з премʼєр-міністром країни Дональдом Туском. У вівторок, 26 серпня, премʼєр-міністр Канади прибуде до Німеччини на зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцем. В середу, 27 серпня, Карні проведе зустріч з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліною в Ризі.