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Україна та Японія підписали двосторонню безпекову угоду. Що передбачає документ
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Україна та Японія підписали двосторонню безпекову угоду. Що передбачає документ

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Україна, Японія
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписують двостронню безпекову угоду, Італія, 13 червня 2024 року. ОПУ

Україна та Японія сьогодні, 13 червня, підписали двосторонню безпекову угоду, яку буде діяти впродовж наступних десяти років. Згідно з документом, Японія впродовж поточного року надасть Україні 4,5 млрд доларів.

Про це у соцмережі X повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно на саміті G7 ("Групи семи" — ред.) разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами. Унікальний документ з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу", — йдеться у дописі глави держави.

Зеленський зазначив, що безпекова угода, зокрема, закріплює допомогу у сфері безпеки та оборони, співпрацю в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільну роботу заради реалізації пунктів "формули миру", санкцій проти РФ та її притягнення до відповідальності.

"Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення. Для Японії такий тип угоди й такий рівень підтримки є проривними", — додав президент.

13 червня президент Володимир Зеленський прибув до Італії для участі у саміті "Групи семи" (G7).

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

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