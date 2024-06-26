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У липні відбудеться перший скринінг Конституції України
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У липні відбудеться перший скринінг Конституції України

Ексклюзивно
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Тарас Качка
Заступник міністра економіки Тарас Качка. УНІАН

За два тижні буде перший раунд скринінгу українського законодавства в рамках вступу України у Європейський Союз.

Про це у коментарі Суспільному в Люксембурзі повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

Скринінг — це аналіз адаптації законодавства України на відповідність до права Європейського Союзу в контексті рішення Європейської ради від 14 грудня 2023 року про початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

За його словами старт міжурядової конференції переговорів про вступ "був успішним". Далі Київ чекає основна фаза скринінгу, який почався з підготовчих семінарів.

"І ось вже за два тижні буде перший такий раунд такого скринінгу, дуже детального, дотошного по публічних закупівлях. Це буде перша подія. І далі по кожному розділу відбудеться скринінг, після чого почнуться самі відкриття розділів переговорів про вступ. Тобто це така багаторічна системна робота", — сказав Качка.

За словами посадовця, переговори "мають бути змістовними і базуватися на тому, щоб виконати всі умови", які поставили перед Україною.

"І це будуть як формальні впровадження, так і побажання окремих держав-членів щодо тих чи інших економічних, політичних інших інтересів", — додав торговий представник України.

Качка розповідає, що Україна розпочала переговори про вступ в умовах, коли вже і так продукція українського експорту йде до ЄС. Київ та європейський блок мають "багато взаємозв'язків між ланцюгами постачання українськими і європейськими".

"Тобто ми інтегровані в ЄС на момент початку переговорів більше, ніж інші країни, які вступали в ЄС середини 80-х років", — каже чиновник.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі.

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