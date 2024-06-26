У липні відбудеться перший скринінг Конституції України

За два тижні буде перший раунд скринінгу українського законодавства в рамках вступу України у Європейський Союз.

Про це у коментарі Суспільному в Люксембурзі повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

Скринінг — це аналіз адаптації законодавства України на відповідність до права Європейського Союзу в контексті рішення Європейської ради від 14 грудня 2023 року про початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

За його словами старт міжурядової конференції переговорів про вступ "був успішним". Далі Київ чекає основна фаза скринінгу, який почався з підготовчих семінарів.

"І ось вже за два тижні буде перший такий раунд такого скринінгу, дуже детального, дотошного по публічних закупівлях. Це буде перша подія. І далі по кожному розділу відбудеться скринінг, після чого почнуться самі відкриття розділів переговорів про вступ. Тобто це така багаторічна системна робота", — сказав Качка.

За словами посадовця, переговори "мають бути змістовними і базуватися на тому, щоб виконати всі умови", які поставили перед Україною.

"І це будуть як формальні впровадження, так і побажання окремих держав-членів щодо тих чи інших економічних, політичних інших інтересів", — додав торговий представник України.

Качка розповідає, що Україна розпочала переговори про вступ в умовах, коли вже і так продукція українського експорту йде до ЄС. Київ та європейський блок мають "багато взаємозв'язків між ланцюгами постачання українськими і європейськими".

"Тобто ми інтегровані в ЄС на момент початку переговорів більше, ніж інші країни, які вступали в ЄС середини 80-х років", — каже чиновник.