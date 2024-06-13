Україна і США підписали безпекову угоду: що вона передбачає

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 13 червня підписали двосторонню безпекову угоду, розраховану на 10 років і спрямовану на зміцнення оборони України від агресії РФ. Угода була підписана на полях саміту G7 в Італії.

"Цим документом США беруть на себе довгострокові безпекові зобов'язання, спрямовані на підтримку зусиль України для перемоги у війні та стримування можливої російської військової агресії в майбутньому", — йдеться у повідомленні Офісу президента.

У разі збройного нападу або загрози такого нападу на Україну найвищі офіційні особи США та України зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення того, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні, йдеться в угоді.

Американська газета The Washington Post зазначила, що угоду не ратифікував Конгрес США, тому будь-який наступний президент Сполучених Штатів зможе за бажанням з неї вийти. До того ж документ жодним чином не дає зобовʼязань щодо перспектив вступу України до НАТО. Угода не зобов’язує Вашингтон надавати війська для захисту України у разі нападу, на відміну від обіцянок НАТО про взаємну оборону "один за всіх та всі за одного".

Видання зазначає, що згідно з опитуванням на майбутніх листопадових виборах США лідирує Дональд Трамп і він може вийти з угоди.

Україна та США мають намір зареєструвати цю Угоду в Організації Об'єднаних Націй відповідно до статті 102 Статуту ООН протягом 60 днів з дати набрання нею чинності.

Що угода дає для України

Згідно з угодою, США підтримуватимуть Україну в розбудові багаторівневої та інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема спираючись на системи Patriot. Координуватимуть з Україною та союзниками модернізацію Повітряних сил та закупівлю сучасних винищувачів четвертого покоління (включно з, але не обмежуючись літаками F-16), а також допомагатимуть у розвитку інших спроможностей, зокрема БпЛА.

У документі йдеться про співпрацю щодо розвитку оборонно-промислової бази України завдяки спільним оборонним дослідженням, розробці, виробництву, а також підтримці збільшення виробництва в Україні необхідних озброєнь, боєприпасів та обладнання.

Також угода передбачає співробітництво у сфері економічного відновлення та реформ, а також сприяння реформам, які поглиблюють євроатлантичну інтеграцію України.

В документі є пункт про "справедливий мир", згідно з яким США підтримують компенсацію за шкоду, завдану Росією, та використання заморожених російських активів для України.

США стали 17-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7.

Раніше 13 червня Україна та Японія підписали двосторонню безпекову угоду, яку буде діяти впродовж наступних десяти років. Згідно з документом, Японія впродовж поточного року надасть Україні 4,5 млрд доларів.

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.