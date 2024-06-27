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Що передбачає безпекова угода України та Естонії
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Що передбачає безпекова угода України та Естонії

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Зеленський підписав безпекову угоду з Естонією
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підписали безпекову угоду, Бельгія, Брюссель, 27 червня 2024 року. Офіс президента України

Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Естонією передбачає 0,25 % ВВП країни на військову підтримку Києва щороку, запуск Стратегічного діалогу для обговорення питань безпеки й оборони, посилення санкцій проти РФ тощо.

Про це йдеться в тексті безпекової угоди, пише Офіс президента України.

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки 27 червня в Брюсселі. Документ розрахований на 10 років.

Що передбачає угода

Естонія надасть Україні оборонну допомогу на суму понад 100 млн євро у 2024 році й виділятиме щонайменше 0,25 % внутрішнього валового продукту (ВВП) впродовж 2024-2027 років на військову підтримку Києва. Це перша країна, яка ввела фіксований відсоток ВВП у безпекову угоду.

У документі закріплено, що Таллінн постачатиме:

  • гаубиці 122-мм та 155-мм калібру;
  • протитанкові ракетні комплекси;
  • ракети й міни;
  • гвинтівки Carl Gustaf;
  • гранатомети;
  • безпілотні системи та засоби РЕБ.

Окрім того, дві країни започаткують регулярний Стратегічний діалог для обговорення питань безпеки й оборони обох країн.

В угоді також закріплена співпраця в тренуваннях військових, діяльності IT-коаліції, у сфері оборонно-промислового комплексу.

В угоді ідеться і про посилення санкцій проти РФ, відшкодування збитків, притягнення Росії до відповідальності, допомогу у відбудові України, кібербезпеку, підтримку членства України в ЄС і НАТО.

27 червня Зеленський також підписав безпекові угоди з Європейським Союзом та Литвою.

З ким Україна підписала безпекові угоди

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 17 країнами та готується підписати такий самий документ ще з десятьма країнами.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.

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