Зеленський: "Ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками"

Протягом кількох місяців Україна планує підготувати план дій до наступного Саміту миру.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному з головою Європейської Ради пресбрифінгу у Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо вимог до мирних переговорів.

“У нас є дуже зрозумілий шлях, як це зробити. І ми пропонували всім лідерам приїхати на перший саміт. Було дуже важко зібрати таку велику кількість країн із різних континентів. Тепер ми повинні зробити наступні кроки. Наступні кроки — це спланувати і мати детальний план детальних кроків по кожній кризі, яку ця війна Путіна принесла на нашу землю”, — сказав президент.

За словами Зеленського, потрібно знайти, і підготувати цей план, і покласти його на стіл протягом декількох місяців.

“У нас не так багато часу, тому що у нас багато поранених і загиблих на полі бою і серед цивільного населення. Тому ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. Тому ми хочемо підготувати цей спільний план і покласти його на стіл до Другого мирного саміту”, — наголосив президент.

Україна та Європейський Союз у четвер, 27 червня, підписали безпекову угоду на полях Саміту лідерів країн ЄС. Також було підписано безпекові угоди з Литвою та Естонією.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке: там було 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше — дві країни відкликали свої підписи. В Офісі президента заявили, що інформація про те, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке на Глобальному саміті миру, перевіряється.

Згодом зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту світу у Швейцарії слідом за Іраком та Йорданією зникла Руанда, проте приєдналися Замбія, Антигуа і Барбуда, а також Барбадос і Республіка Маршаллові Острови, Гаяна, Королівство Тонга.