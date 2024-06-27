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Україна і ЄС підписали безпекову угоду. Також Зеленський підписав угоди з Литвою та Естонією
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Україна і ЄС підписали безпекову угоду. Також Зеленський підписав угоди з Литвою та Естонією

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Україна і ЄС підписали безпекову угоду
Україна і ЄС підписали безпекову угоду 27 червня 2024 року. ОПУ

Україна та Європейський Союз у четвер, 27 червня, підписали безпекову угоду на полях Саміту лідерів країн ЄС. Також було підписано безпекові угоди з Литвою та Естонією.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із Брюсселя.

Угоду підписав президент Володимир Зеленський, який прибув з візитом до Брюсселя. З боку ЄС безпекову угоду з Україною підписали голова Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ці домовленості вперше закріплюють багатосторонні довгострокові зобов’язання всіх 27 держав – членів ЄС надавати Україні широку підтримку в усіх ключових сферах: військову, фінансову, гуманітарну та політичну допомогу впродовж десяти років.

Водночас у документі зафіксовані довгострокові зобов’язання щодо підтримки України до моменту вступу в ЄС, а також готовність Європейського Союзу й держав-членів підтримувати Україну на шляху до членства.

Також підтверджується готовність усіх держав-членів посилювати санкції ЄС проти РФ, боротися зі спробами їх обійти, а також співпрацювати в протидії гібридним та кіберзагрозам і забезпеченні вільного судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Ідеться, зокрема, про відкриття Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві та співпрацю між нашою державою та Євросоюзом у галузі оборонних індустрій.

Спільні безпекові зобов’язання з ЄС доповнюють і посилюють уже чинні двосторонні безпекові угоди, укладені з державами-членами, а також закріплюють зобов’язання щодо підтримки України для тих держав-членів, які наразі ще не приєдналися до Спільної декларації про підтримку України.

Як відзначили в Офісі президента, уперше в документі, підписаному ЄС із третьою країною, передбачений відповідний консультаційний механізм у разі можливої майбутньої агресії (протягом 24 годин).

Спільні безпекові зобов’язання між Україною та ЄС укладені на виконання Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року.

Попередній текст документа містив два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів, зокрема:

  • підтримку у 50 мільярдів євро, закладені у бюджет ЄС на найближчі чотири роки в межах програми Ukraine Facility; гроші на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру; п’ять мільярдів — на зброю з Фонду допомоги Україні і прибутки від заморожених активів РФ.
  • перший розділ угоди сфокусований на довгостроковому забезпеченні військовою технікою, військовій підготовці й оборонній реформі, співпраці оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеці, обміні розвідданими тощо.
  • у другому розділі йдеться про «майбутнє України і її громадян у Євросоюзі», розмінування і відбудову, продовження підтримки біженців, збереження і посилення антиросійських санкцій, створення спецтрибуналу для політичної верхівки РФ тощо.
  • окремим розділом в угоді окреслений план дій у разі ймовірної агресії в майбутньому. Зокрема, йдеться про термінові консультації, які мають відбутися впродовж доби.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель прокоментував підписання:

"Деякі країни-члени вже підписали угоди, але ці безпекові зобов'язання охоплюють військову, фінансову, дипломатичну сфери. І, зокрема, це буде спосіб спрямування ресурсів, що надходять із заморожених Росією активів. Добре, що ми можемо взяти ці гроші і надати більше військової підтримки Україні. Тренувати солдатів, розвивати оборонну промисловість і надавати більшу військову підтримку. Я думаю, що сьогодні хороший момент для того, щоб продовжувати демонструвати непохитну прихильність підтримці України", — сказав він.

Раніше Зеленський повідомив, що у Брюсселі планується підписання одразу трьох безпекових угод, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині.

27 червня на Саміт також прибули інші європейські посадовці, зокрема прем'єр Нідерландів Марк Рютте, його польський колега Дональд Туск, канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші лідери.

19 червня Офіс президента України повідомив, що переговорні команди України та Європейського Союзу узгодили текст безпекової угоди.

Як повідомили джерела Суспільного у дипломатичних колах, а також низка ЗМІ, документ містить два основні розділи щодо безпекових гарантій. Перший сфокусований на оборонних питаннях. У другому йдеться про ширші зобов'язання з боку ЄС.

25 червня Рада ЄС схвалила проєкт угоди про гарантії безпеки з Україною.

Доповнено о 17:58. Додано коментар Жозепа Борреля.

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