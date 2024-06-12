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У ДПСУ розповіли, скільки наразі викрито злочинних груп, які допомагають українцям незаконно перетинати кордон
КордонДПСУМобілізаціяЗакон про мобілізаціюВторгнення Росії в УкраїнуЖиттяПолітика

У ДПСУ розповіли, скільки наразі викрито злочинних груп, які допомагають українцям незаконно перетинати кордон

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Держприкордонслужба України
Держприкордонслужба України. Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

Пресофіцер Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко поінформував, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, відколи було введено режим воєнний стану, було викрито понад 480 злочинних груп, які займалися організацією незаконного перетину кордону.

Про це він розповів на брифінгу.

"За час воєнного стану вже викрито більш як 480 злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння в незаконному перетині громадянам", – сказав він.

Раніше у ДПСУ пояснювали, що змінилося для окремих категорій українців призовного віку під час перетину кордону після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня.

6 травня президент Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

8 травня парламент ухвалив закон №11234 про затвердження указу президента про продовження дії воєнного стану, а також №11235 про продовження загальної мобілізації.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв'язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Воєнний стан за час повномасштабного вторгнення продовжували 8 разів:

  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
  • з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
  • з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
  • з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року;
  • з 14 лютого 2023 року до 13 травня 2024 року;
  • з 14 травня до 11 серпня 2024 року.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

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