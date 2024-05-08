Верховна рада ухвалила закон №11234 про затвердження Указу президента про продовження дії воєнного стану, а також №11235 про продовження загальної мобілізації.

Продовження воєнного стану підтримали 339 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"З 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно до 11 серпня 2024 року 2024 року. Це було вже одинадцяте голосування Ради за воєнний стан. Далі підписання президентом", — написав він у Телеграм.

Парламент також підтримав законопроєкт №11235 про затвердження Указу президента щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.

"За — 336. Строки теж: 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно до 11 серпня 2024 року. І теж вже одинадцяте голосування Ради", — повідомив Железняк.

6 травня президент Володимир Зеленський до Верховної ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв'язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Воєнний стан за час повномасштабного вторгнення продовжували 7 разів: