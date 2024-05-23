Речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко поінформував, що наразі прикордонники не приймають електронні додатки для виїзду чоловіків призовного віку з території України.

Про це Андрій Демченко розповів на брифінгу "Правила перетину кордону після набуття чинності закону про мобілізацію: що змінилося?".

За його словами, прикордонники в певних категорій громадян перевірятимуть винятково паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Він зауважив, що будь-які додатки, якими зараз користуються військовозобов’язані для того, щоб оновлювати свої дані в системах — не приймаються.

"В постанові уряду, яка була опублікована 17 травня, передбачено і військово-обліковий документ в електронній формі, але власне ці додатки, на які зараз всі звертають увагу, не є військово-обліковим документом в електронній формі. Коли ця процедура запрацює, коли буде сформований військово-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники почнуть його приймати як документ, і власне, якщо це буде прописано також в правилах перетину держкордону України", – речник ДПСУ.

Демченко нагадав, що з 18 травня прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у чоловіків, які є громадянами України у віці від 18 до 60 років. Окремими пунктами визначено, що ця категорія має пред'явити разом з паспортом і військово-обліковий документ.

Це стосується і заброньованих на воєнний час, а також визначених непридатними до військової служби за станом здоров’я та осіб, у яких троє неповнолітніх дітей та чоловіків, у яких дружина проходить військову службу.

18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Станом на 21 травня у застосунку авторизувались понад один мільйон громадян України, а свої дані оновили 700 тисяч людей.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.