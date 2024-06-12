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Малюська: держава "все частіше" вимагатиме військовий квиток для надання адмінпослуг
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Малюська: держава "все частіше" вимагатиме військовий квиток для надання адмінпослуг

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Військовий квиток частіше буде потрібен для надання адмінпослуг — Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська. УНІАН

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що військовозобов'язані чоловіки частіше будуть повинні показувати військово-обліковий документ, аби держава надала їм ту чи іншу адміністративну послугу.

Про це Малюська сказав в інтерв'ю блогерці та журналістці Еммі Антонюк, яке вийшло 11 червня.

Закон про адмінпослуги ще до війни, практично з моменту його ухвалення, мав положення про те, що коли громадянин України звертається по якусь послугу, держава може вимагати від нього військово-обліковий документ як умову для надання такої послуги.

"Дискреція Кабміну — врегулювати певні послуги, щоб надання такого документа було обов'язковим. Щоб людина з'явилась на радарах держави, щоби держава розуміла, де така людина перебуває. Це нормальний правильний природний процес", — підкреслив урядовець.

Цей процес урегулювання триває, його не запровадили повсюдно, але, на переконання Малюськи, документи для адмінпослуг військовозобов'язаним вимагатимуть дедалі частіше.

"В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі", — зауважив міністр.

Військовий квиток не буде обов'язковим для надання послуг, що стосуються членів сім’ї та дітей військовозобов’язаного. За словами Малюськи, військово-облікові документи вимагатимуть для послуг, потрібних для особистого комфорту військовозобов’язаного.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.

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