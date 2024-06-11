Президент Володимир Зеленський заявив, що в українському суспільстві є певні "питання", пов'язані із мобілізацією. Але, за його словами, якщо громадяни хочуть зберегти свою державу, то її треба відстояти.

Про це глава України сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом 11 червня.

"Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас йде через воєнний стан йде з першого дня (повномасштабного вторгнення РФ — ред.). Я бачу, що це питання є в суспільстві безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти", — сказав Зеленський.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.