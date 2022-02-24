В Україні запроваджується обмеження на виїзд чоловіків за кордон

У зв’язку з агресією Росії та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив офіційний представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба України повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України окремою категорією громадян. Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років", — розповів він.

За словами посадовця, така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.

Раніше про запровадження обмежень повідомив очільник Львівської митниці Данііл Меншиков. Він закликав не створювати паніку і не намагатись самовільно перетинати кордон.

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