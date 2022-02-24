В Україні запроваджується обмеження на виїзд чоловіків за кордон

У зв’язку з агресією Росії та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.
Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив офіційний представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Державна прикордонна служба України повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України окремою категорією громадян. Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років", — розповів він.
За словами посадовця, така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.
Раніше про запровадження обмежень повідомив очільник Львівської митниці Данііл Меншиков. Він закликав не створювати паніку і не намагатись самовільно перетинати кордон.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- НАТО засудило напад Росії на Україну й дії Білорусі та заявив про підтримку народу України, а також її президента, уряду та парламенту.
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