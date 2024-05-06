Зеленський подав до Ради закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський 6 травня вніс до Верховної ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Про це свідчать законопроєкти №11234 та №11235 на офіційному сайті Верховної ради.

Наразі воєнний стан продовжений до 13 травня 2024 року. Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан ще на 90 днів, починаючи з 14 травня — тобто до 11 серпня 2024 року.

Якщо його ухвалять, це буде вже 11-те рішення стосовно дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв'язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Воєнний стан за час повномасштабного вторгнення продовжували 7 разів: