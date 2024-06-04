Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА

Міністерство оборони запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Ним може стати громадянин віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду.

Про це повідомили в українському оборонному відомстві.

Зазначається, що набір громадян, які хочуть служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії.

Партнером проєкту, який забезпечує підготовку та навчання операторів безпілотників, виступає Victory Drones. Це команда фонду Dignitas за підтримки United Help Ukraine.