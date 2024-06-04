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Зеленський зустрінеться з Макроном, Байден розповів, яким бачить мир в Україні. 833 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дняПодії

Зеленський зустрінеться з Макроном, Байден розповів, яким бачить мир в Україні. 833 день війни. Онлайн

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Зеленський, Макрон
Володимир Зеленський, Еммануель Макрон. Фото: Emmanuel Macron/Х

5 червня — 833 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА

Міністерство оборони запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Ним може стати громадянин віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду.

Про це повідомили в українському оборонному відомстві.

Зазначається, що набір громадян, які хочуть служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії.

Партнером проєкту, який забезпечує підготовку та навчання операторів безпілотників, виступає Victory Drones. Це команда фонду Dignitas за підтримки United Help Ukraine.

На фронті відбулося 99 бойових зіткнень — Генштаб

На передовій відбулося 99 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря.

Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.

Протягом доби армія Росії завдала по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет та 45 ударів авіацією із використанням 52 КАБів, заділа 479 дронів-камікадзе. Російські агресори здійснили 2862 обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

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