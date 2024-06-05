1,6 млн українців оновили військово-облікові дані — Міноборони

Близько 1,6 млн військовозобов'язаних українців оновили військово-облікові дані в межах набуття чинності закону про мобілізацію. З них понад 1,4 млн – зробили це через додаток "Резерв+".

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині Новини" розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Можемо констатувати, що цифровізація є повністю зручним форматом для наших громадян. Є абсолютна довіра до цифрового інструменту", — підкреслила посадовиця.

За її словами, з 18 червня у Резерві+ з'явиться QR-код, він буде повноцінним аналогом паперового обліково-військового документа і більше не потрібно буде носити із собою "папірці".

"Це дозволить зробити QR-код. Ще раз нагадую і анонсую, що 18 червня QR-код буде повністю доступний у мобільному застосунку. Потрібно буде запитати свою інформацію з "Оберега", отримати його вже з QR-кодом, і розраховувати на те, що це вже буде рівноцінний військово-обліковий документ", — відзначила чиновниця.

За словами заступниці міністра, зчитувати QR-код відповідні посадові особи будуть також через застосунок, і додаткове обладнання для цього не знадобиться.

Застосунок доступний у 176 країнах світу, тому українці, які перебувають за кордоном, теж можуть дистанційно оновлювати свої дані. Таких наразі майже 19 000. Серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, США, Чехія.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.